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Ekonomi

ALPLA, Adana ve İzmir’de iki fabrika açtı! Plastik ambalaja 30 milyon avro yatırım

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ALPLA, Adana ve İzmir’de iki fabrika açtı! Plastik ambalaja 30 milyon avro yatırım
Başlık ResmiALPLA, Adana ve İzmir’de iki fabrika açtı! Plastik ambalaja 30 milyon avro yatırım

Türkiye’ye 30 milyon avroluk iki yeni üretim tesisi yatırımı yapan ALPLA, üretim kapasitesini yaklaşık üçte bir artırırken, önümüzdeki beş yılda Türkiye’de 40 milyon avroluk yeni yatırım daha planlıyor.

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Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Avusturya merkezli plastik ambalaj ve geri dönüşüm şirketi ALPLA, Türkiye’ye 30 milyon avroluk iki yeni üretim tesisi yatırımı yaptı. Türkiye’de 1992’den bu yana yaklaşık 100 milyon avro yatırım gerçekleştiren şirket, Adana ve İzmir’de hayata geçirdiği iki yeni üretim tesisiyle üretim kapasitesini yaklaşık üçte bir artırarak 90 bin tondan 120 bin tona çıkaracak. Yeni yatırımların yanı sıra Kocaeli, Ankara ve Konya’da da tesisleri bulunan şirket, önümüzdeki beş yılda yaklaşık 40 milyon avroluk yeni yatırım daha planlıyor.

2025’de 5,2 milyar avro ciroya ulaşan ALPLA’nın 45 ülkede 206 üretim tesisi ve yaklaşık 25 bin 440 çalışanı bulunuyor. ALPLA Group CEO’su Philipp Lehner, Türkiye’nin ALPLA için uzun vadeli ve stratejik bir büyüme pazarı olduğunu belirterek “Türkiye’nin üretim gücüne, sanayi altyapısına, nitelikli insan kaynağına ve büyüme potansiyeline güveniyoruz. Türkiye pazarında her geçen yıl büyüyor, yatırımlarımızı ve üretim çeşitliliğimizi artırıyoruz. Adana ve İzmir yatırımlarımız, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli güvenin ve bu ülkede büyümeye devam etme kararlılığımızın güçlü bir göstergesi” dedi.

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ALPLA Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Bölge Genel Müdürü Javier Delgado Villanueva da yatırımların ALPLA’nın Afrika, Orta Doğu ve Türkiye’yi kapsayan AMET bölgesindeki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

ALPLA Türkiye Genel Müdürü Emre Canoğlu ise son beş yılda Türkiye ekonomisinin de büyümesine paralel ciddi bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

Büyüme hızımızı yatırımlarla destekleyerek Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam kapasitesine katkı sunmak istiyoruz. Gıda, içecek, kişisel bakım ve endüstriyel sektörlere yönelik yüksek kaliteli PET şişe, kapaklı ambalaj ve preform üreten bir şirket olarak onlarca sektöre hızlı, güvenilir ürünler sunuyoruz.

200 KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM

Adana tesisi, yaklaşık 10 milyon avro, İzmir tesisi ise yaklaşık 20 milyon avro yatırımla hayata geçirildi. Tesisler tam operasyonel yapılarına ulaştığında toplam doğrudan istihdamın İzmir’de yaklaşık 120, Adana’da ise yaklaşık 80 kişi seviyesinde olması öngörülüyor. Lojistik, bakım, güvenlik, temizlik, teknik servis, yerel tedarik ve diğer yan hizmetlerle birlikte yaklaşık 1.000 kişinin iki yatırımdan olumlu etkilenmesi bekleniyor.

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