Şarkıcı Karsu, bebeğinin bakımı konusunda kayınvalidesiyle yaşadığı fikir ayrılığını anlatırken yaptığı “Kayınvalidemle ChatGPT birbirine düştü” esprisiyle salondakileri güldürdü.

Geçtiğimiz nisan ayında anne olan şarkıcı Karsu’nun bebek sağlığı ile ilgili katıldığı bir sohbet toplantısında kullandığı “kaynana” tanımlaması gülüşmelere sebep oldu.

Hollandalı sporcu Mike Sharma ile hayatını birleştiren Karsu, eşinin annesi ile bebek bakımı konusunda zaman zaman çatıştıklarını anlatarak “Bebeğim için en iyisini istiyorum. Bu sebeple daha önce bu kadar yoğun kullanmamama rağmen internet canavarı oldum.

CHATGPT kaynanaya karşı: Şarkıcı Karsu’dan “kaynana” esprisi

En iyisini bulmak için anne bebek sağlığı sitelerine, ChatGPT’ye bakıyorum. Oradan öğrendiklerimi uygularken kaynanam ‘Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Nereden çıktı bu şimdi?’ diye soruyor. Kaynanamla ChatGPT birbirine düştü” deyince dinleyiciler, Karsu’nun eşinin annesinden “kaynana” diye söz etmesini kahkahalarla karşıladı.

Çocuk Devam Sütü Aptamil’in marka yüzü olan Karsu, Türkiye’nin farklı illerinde hem annelik tecrübelerini anlatacak hem de konser verecek.

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