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3. Sayfa

17 yaşındaki kızını zincirlediği iddia edilen babadan 'pes' dedirten sözler

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Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darbederek zincirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Genç kızın kardeşlerinin de darbedildiklerini beyan etmesi üzerine 5, 11 ve 14 yaşlarındaki 3 kardeş koruma altına alındı.

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Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki S.T.'nin babası Selahattin T. tarafından darbedilerek zincirlendiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri eve gitti. Ekipler, genç kızı zincire bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu.

S.T. bulunduğu yerden kurtarılırken annesi Sevil T. ile babası Selahattin T. gözaltına alındı.

"KIZINI DÖVMEYEN DİZİNİ DÖVER"

Anne ve baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Gazetecilerin "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna baba Selahattin T., "Kızını dövmeyen dizini döver" cevabını verdi. Anne Sevil T. ise suçlamaları reddetti.

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4 ÇOCUK DA KORUMA ALTINDA

Bu sırada S.T.'nin diğer kardeşlerinin de darbedildiğini beyan etmesi üzerine 5, 11 ve 14 yaşlarındaki 3 kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Anne Sevil T. ile baba Selahattin T., kızları S.T.'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne Sevil T.'nin mahkemede de suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Baba Selahattin T.'nin ise kızının psikolojik sorunları olduğunu ve kendine zarar verme şüphesi nedeniyle zincire bağladığını söylediği öne sürüldü.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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