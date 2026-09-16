Real Madrid maçında gözden kaçmayan detay! Üç yıldız tişörtlerini kıvırdı

Real Madrid ile Elche arasında oynanan LaLiga maçı öncesinde futbolcular Ceuta'ya destek mesajı veren tişörtlerle sahaya çıktı. Mbappe, Vinicius Junior ve Ibrahima Konate'nin tişörtlerini göğüs hizasına kadar kıvırması dikkat çekti.

Real Madrid ile Elche arasında oynanan LaLiga karşılaşması öncesinde Ceuta'ya (Sebte) destek mesajı verildi.

Martinez Valero Stadı'nda oynanan mücadele öncesinde iki takımın futbolcuları, üzerinde "Todos somos caballas" (Hepimiz Ceutalıyız) yazısının yanı sıra Ceuta'ya atıfların bulunduğu beyaz tişörtlerle sahaya çıktı.

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ÜÇ İSİM MESAJI KAPATTI

Real Madridli Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Ibrahima Konate ise tişörtlerini göğüs hizasına kadar kıvırarak mesajın bir bölümünü kapattı. Mbappe ve Vinicius, maç öncesindeki el sıkışma töreninden önce tişörtlerini çıkarırken, Konate tişörtünü daha uzun süre üzerinde tuttu.

İki takımın diğer oyuncuları ise maç öncesindeki seremoniler sırasında tişörtleri giymeye devam etti. Üç futbolcu İSE olayın ardından tutumlarının nedenine ilişkin açıklamada bulunmadı.

Real Madrid, 8 Eylül'de Inter Milan ile Santiago Bernabeu'da oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde de Ceuta'ya destek vermişti. Stadın güney tribünündeki taraftarlar, şehrin armasının bulunduğu kartonları kaldırmış, diğer tribünler de alkışlarla bu desteğe katılmıştı.

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CEUTA'DA NE OLMUŞTU?

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk şehri Ceuta'da 30 Temmuz 2026'da Fas'tan gelen on binlerce kişinin sınırı geçmesiyle büyük bir göç krizi yaşandı. Yaklaşık 70 bin kişinin Ceuta'ya girdiği olayda çok sayıda kişi denizden yüzerek veya sınır hattından geçmeye çalıştı.

İspanya güvenlik güçlerini bölgeye sevk ederken, olay onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çoğu göçmen daha sonra Fas'a geri döndü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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