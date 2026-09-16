Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid son anda kazandı

Real Madrid, LaLiga'nın 6'ncı haftasında deplasmanda Elche'yi 3-2 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi.

Real Madrid, LaLiga'nın 6'ncı haftasında deplasmanda Elche ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Real Madrid, puanını 15'e yükseltti.

GOL ARDA'YA YAZILDI, SONRA EL DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta Matias Dituro'nun kendi kalesine gönderdiği topla öne geçen Real Madrid, 33'üncü dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in serbest vuruş ile bulduğu gol önce kendisine yazıldı ancak sonra Matias Dituro'nun kendi kalesine attığı belirtildi.

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GALİBİYET SON ANDA GELDİ

Elche, 71'inci dakikada Abiel Osorio ve 83'üncü dakikada Fer Nino'nun golleriyle skoru eşitledi. Real Madrid'e galibiyeti getiren gol ise 90+1'inci dakikada Carlos Espi'den geldi.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, 68'inci dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Real Madrid 15 puanla ikinci sırada yer alırken, 4'üncü mağlubiyetini alan Elche son sırada bulunuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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