İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Yalova kesiminde 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Yalova kesiminde 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Çiftlikköy ilçesindeki Kılıç Kavşağı'nda, Bursa istikametinde oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı kişiler itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolunda zincirleme kaza: 11 yaralı

11 YARALI VAR

Kazada 11 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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