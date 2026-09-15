Adana’da marketten çıkan 11 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Metrelerce savrulan çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınırken, kaza sonrası kaçan sürücü ise polise teslim oldu. Korkunç kaza anı kameralara yansırken, görgü tanıkları o anları “Çocuk sürüklendi, dilini yuttu. Ambulansta kalbi durmuş durumu ağır. Koskoca mahallede bir tane kasis yok” diyerek anlattı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Levent Caddesi'nde saat 08.40 sıralarında hızla ilerleyen yolcu minibüsü, 11 yaşındaki yabancı uyruklu M.M.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk kanlar içerisinde kalırken sürücü araçtan inerek bir süre olay yerine baktı sonra aracına binip uzaklaştı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan çocuğun tedavisi devam ederken, sürücünün karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

11 yaşındaki çocuk metrelerce sürüklendi, kanlar içinde kaldı! Korkunç kaza anı kamerada

“SAĞLAM BİR YER KALMAMIŞ”

Öte yandan korkunç kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın görgü tanığı Ömer Kükrek, çocuğun marketten çıktığını belirterek o anları şöyle anlattı:

Minibüsün çocuğa vurması sonucu çocuk sürüklendi. Çocuk burada dilini yuttu. Sonra ambulans geldi, aldığımız bilgiye göre ambulansta da kalbi durmuş. Çocuğun durumu ağır, yoğun bakıma aldılar. Vücudunda sağlam bir yer kalmamış. Burada neden kasis yok? Koskoca mahallede bir tane kasis yok. Şoför kaçtı, sonrasında gidip karakola teslim olmuş.

11 yaşındaki çocuk metrelerce sürüklendi, kanlar içinde kaldı! Korkunç kaza anı kamerada

“ÇOCUK KANLAR İÇİNDEYDİ”

Vatandaş Mehmet Sarıdağ ise "Sabah çocuk bakkaldan çıkmış giderken minibüs sürücüsü frene basıyor ama çocuğa vuruyor. Buralara birkaç kasis yapılması lazım. Çocuğun yanına geldiğimde yerler ve çocuk kanlar içindeydi. Burada dolmuşlar çok hızlı gidiyor" dedi.

11 yaşındaki çocuk metrelerce sürüklendi, kanlar içinde kaldı! Korkunç kaza anı kamerada

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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