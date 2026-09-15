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Spor

Almanlar sebebini duyurdu: Galatasaraylı yıldıza Jürgen Klopp'tan kötü haber

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Almanlar sebebini duyurdu: Galatasaraylı yıldıza Jürgen Klopp'tan kötü haber

Galatasaray'a yıllık 12 milyon euro maaşla Haziran 2025'te transfer alan ve bu sezon sergilediği performansla eleştirilerin odağında yer alan yıldız kanat oyuncusu Leroy Sane'ye, ülkesi Almanya'dan kötü haber geldi.

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2026 FIFA Dünya Kupası sonrası Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Jürgen Klopp'un, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde geniş bir kadro açıklamayı planlıyor.

Leroy Sane'nin, Galatasaray ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiLeroy Sane'nin, Galatasaray ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

KLOPP'UN SANE KARARI

Alman basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren ve son dönemdeki performansıyla tepki çeken Leroy Sane'nin, Klopp dönemiyle birlikte milli takımda yer alması beklenmiyor.

Almanya Milli Takımı adına 80 maçta forma giyen Sane, 18 defa fileleri havalandırdı.
Başlık ResmiAlmanya Milli Takımı adına 80 maçta forma giyen Sane, 18 defa fileleri havalandırdı.

30 yaşındaki yıldız için yapılan yorumda, "Sakatlanan Leon Goretzka, Leroy Sane ve Nick Woltemade gibi oyuncuların hepsinin potansiyel Dünya Kupası kurbanları olması bekleniyor" denildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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