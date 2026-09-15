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TIPDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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TIPDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından düzenlenen TIPDİL oturumunun sonuçları için geri sayım sürüyor. Ankara Üniversitesi TÖMER TIPDİL Sınavı’nın 2026 Eylül dönemi uygulama kılavuzuna göre,TIPDİL sınav sonuçları bu hafta içerisinde ilan edilecek. Peki, TIPDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Ankara Üniversitesi TÖMER TIPDİL Sınavı’nın 2026 Eylül dönemi uygulama kılavuzu ile sonuç tarihi duyurulmuştu. Yayımlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi TÖMER TIPDİL 2026 Eylül dönemi sınav sonuçları, 16 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

TIPDİL BAŞARI NOTU KAÇ?

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde düzenlenen, 80 sorudan oluşan sınavda başarı barajı 50 puan olacak. İptal edilen soru bulunması halinde adayların puanları, kalan soru sayısı üzerinden hesaplanacak.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren beş yıl geçerli olacak. Geçerlilik süresinin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi esas alınacak.

TIPDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiTIPDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TIPDİL SINAVI DEĞERLENDİRME

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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