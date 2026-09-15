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Dünya

Polis durdurdu, “burunsuz adam” yakalandı! Aracındaki sır ortaya çıktı

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Polis durdurdu, “burunsuz adam” yakalandı! Aracındaki sır ortaya çıktı

Sıradan bir trafik kontrolü, polis ekiplerini beklenmedik bir uyuşturucu operasyonuna götürdü. Durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu, yüklü miktarda nakit para ve seri numarası kazınmış bir tabanca ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilenlerin yanı sıra şüphelinin sıra dışı görünümü de dikkat çekti.

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ABD’nin Florida eyaletinde polis ekipleri, rutin trafik kontrolü sırasında sıra dışı bir şüpheliyi gözaltına aldı.

New York Post’un haberine göre, doğuştan burnu bulunmayan ve çevresinde “Burunsuz Adam” olarak tanınan 46 yaşındaki Charles Wilson Pastore’nin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu, yüklü miktarda nakit para ve seri numarası kazınmış bir tabanca bulundu.

K-9 KÖPEĞİ GİZLİ UYUŞTURUCULARI BULDU

Pastore, 3 Eylül’de Fort Lauderdale kentinde beyaz renkli bir Mercedes-Benz ile seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta uyuşturucu bulunduğundan şüphelenilmesi üzerine olay yerine K-9 köpeği çağrıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramada görev alan K-9 köpeği, aracın içerisinde gizlenen uyuşturucuların bulunduğu bölgeyi tespit etti. Köpeğin işaret ettiği noktalarda yapılan kontrolde 17 gramdan fazla metamfetamin ile yaklaşık 3,5 gram kokain ele geçirildi.

Ancak araçta gerçekleştirilen arama sırasında ortaya çıkan bulgular uyuşturucuyla sınırlı kalmadı.

Polis durdurdu, “burunsuz adam” yakalandı! Aracındaki sır ortaya çıktı
Başlık ResmiPolis durdurdu, “burunsuz adam” yakalandı! Aracındaki sır ortaya çıktı
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ARAÇTAN NAKİT PARA VE SİLAH ÇIKTI

Polis tutanağına göre, aracın arka koltuğunda bulunan bir sırt çantasında uyuşturucu kalıntıları bulunan dijital hassas terazi tespit edildi. Aynı çantada 3 bin 515 dolar nakit para ile seri numarası kazınmış, dolu halde bir yarı otomatik tabanca da bulundu.

Ekiplerin araçta yaptığı incelemenin ardından soruşturma genişletildi. Polis, ele geçirilen uyuşturucu ve diğer bulguların yanı sıra olayla bağlantılı başka bir kişinin de bulunduğunu belirledi.

“UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYORLARDI” ŞÜPHESİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Pastore ile başka bir araçta bulunan kişinin birlikte hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesine ulaştı.

Pastore hakkında metamfetamin ticareti, metamfetamin ve kokain bulundurma ile uyuşturucu kullanma ekipmanı bulundurma suçlamaları yöneltildi.

Öte yandan polis ekipleri, Pastore’nin üzerinde sahte bir sürücü belgesi de bulunduğunu açıkladı. Araçta ele geçirilen uyuşturucu, para, silah ve diğer delillerin soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Polis durdurdu, “burunsuz adam” yakalandı! Aracındaki sır ortaya çıktı
Başlık ResmiPolis durdurdu, “burunsuz adam” yakalandı! Aracındaki sır ortaya çıktı

37 BİN DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

46 yaşındaki Pastore, gözaltına alınmasının ardından bir süre cezaevinde tutuldu. Şüpheli, 8 Eylül’de 37 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Pastore’nin avukatına ilişkin bilgiye henüz ulaşılamadığı belirtilirken, Fort Lauderdale Polisi ve Broward County Şerif Ofisi’nden olayla ilgili daha fazla bilgi talep edildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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