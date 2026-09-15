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YDS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? 2026-YDS/2 için geri sayım başladı!

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YDS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? 2026-YDS/2 için geri sayım başladı!

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ikinci oturumu için tarih araştırmaları başladı. YDS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak merak edilirken 2026-YDS/2 sonuç tarihleri de ÖSYM tarafından açıklandı. İşte tarihler...

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2026-YDS/2 için süreç Eylül ayının sonunda başlayacak. Adayların başvuru dönemini ve sınav tarihini takip etmesi önem taşıyor. ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre sınav süreci 30 Eylül'de başlayacak. Peki, YDS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?

YDS NE ZAMAN 2026?

2026 YDS 2 sınavı 22 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

YDS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? 2026-YDS/2 için geri sayım başladı!
Başlık ResmiYDS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? 2026-YDS/2 için geri sayım başladı!

YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-YDS/2 başvuruları 30 Eylül 2026'da başlayacak ve 8 Ekim 2026'da sona erecek. Adayların başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor.

YDS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? 2026-YDS/2 için geri sayım başladı!
Başlık ResmiYDS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? 2026-YDS/2 için geri sayım başladı!

YDS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YDS/2 için geç başvuru tarihi 14 Ekim 2026 olarak belirlendi. Geç başvuru işlemleri aynı gün 23.59'da sona erecek.

YDS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? 2026-YDS/2 için geri sayım başladı!
Başlık ResmiYDS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? 2026-YDS/2 için geri sayım başladı!

2026 YDS 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-YDS/2 sonuçları 10 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM tarafından ilan edilecek sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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