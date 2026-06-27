2026 e-YDS sonuçları erişime açıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen e-YDS 2026/6 (İngilizce) sınavına katılan adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27 Haziran 2026 tarihinde uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/6 İngilizce) değerlendirme işlemlerini tamamladı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puanlarını ve sınav sonuç belgelerini ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulamaya başladı.

E-YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 27 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen e-YDS 2026/6 (İngilizce) sınavının değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Haziran 2026 saat 18.10'dan itibaren erişebiliyor.

2026 ÖSYM E-YDS SONUÇ EKRANI

e-YDS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuç belgelerine ulaşabiliyor. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi yeterli oluyor. Sonuç ekranında adayların puan bilgileri ve sınav sonuç belgesi yer alıyor.

e-YDS sonuçları açıklandı: 2026 ÖSYM e-YDS sonuç ekranı

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte e-YDS 2026/6 İngilizce Temel Soru Kitapçığı'nın yüzde 10'luk bölümü de adayların erişimine açıldı. Adaylar hem sınav sonuçlarını hem de yayımlanan soru kitapçığını ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden inceleyebiliyor.

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