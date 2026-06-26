Kadir İnanır'ın vefatı sonrası konuşan Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Rutkay Aziz ve Ayşegül Aldinç gibi isimler, duygu dolu ifadelerle sanatçıya veda ettiler.

Türk sinemasının önemli ismi Kadir İnanır’ın vefatı, sanat camiasını derinden sarstı. Acı haberin ardından bağlandıkları canlı yayınlarda konuşan yakın dostları İnanır’ın hem sanatsal dehasını hem de toplumsal duruşunu anlatarak duygularını paylaştı.

HÜLYA KOÇYİĞİT: SERT BAKIŞLARININ ALTINDA TERTEMİZ BİR KALBİ VARDI

Kadir İnanır’ın ülke kültürüne damga vurmuş bir aktör olduğunu vurgulayan Hülya Koçyiğit, sanatçının toplumsal sorumluluk bilincine dikkat çekti:

"Kadir sadece filmlerde oynamış bir aktör değildi, bu ülkenin kültür ve sanat hayatına damgasını vurmuş bir isimdi. Mesleğinde son derece disiplinli, ahlaklı ve dürüsttü. O sert duruşunun ve bakışlarının altında müthiş güzel, tertemiz bir kalbi vardı.

Hülya Koçyiğit, Ayşegül Aldinç, Rutkay Aziz, Ediz Hun... Kadir İnanır için söyledikleri duygulandırdı

O, sadece bir aktör olarak kalmadı, bu ülkenin bir vatandaşı olarak sorumluluk hissetti. 'Bu ülkede terör olmasın, kardeşlik ve barış olsun' duygusuyla akil insan olmayı kabul etti, buna çok inanarak çaba gösterdi ve ben de onunla beraberdim. Barışı talep ettiği için bazı siyasi çevrelerce eleştirildi. Mevlana'nın 'Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol' sözündeki gibiydi; fikrini açıkça söyleyen, hakiki ve samimi bir insandı. Her ölüm erkendir ama benim için çok erken bir kayıp oldu."

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AYŞEGÜL ALDİNÇ: "KENDİNDEN SONRAKİLERE ÖRNEKTİ"

İlk sinema filminde Kadir İnanır ile kamera karşısına geçen Ayşegül Aldinç, kendisine verdiği desteği şu sözlerle aktardı:

Hülya Koçyiğit, Ayşegül Aldinç, Rutkay Aziz, Ediz Hun... Kadir İnanır için söyledikleri duygulandırdı

"Kadir, benim ilk filmimde bana çok destek oldu. Deneyimsiz biri olarak onunla oynamak beni çok büyük ölçüde yönlendirdi ve yüreklendirdi. Türk sineması çok önemli bir ismini kaybetti. Kendinden sonra gelenlere de büyük bir örnekti. Aslında çok matrak bir adamdı. Son zamanlarda düzenli bir görüşmemiz yoktu, arada rastlaşırdık ama ilk filmimdeki o anısı ve saygınlığı benim gönlümde her zaman çok özel bir yer tuttu. Cesur sanatçılardandı."

Hülya Koçyiğit, Ayşegül Aldinç, Rutkay Aziz, Ediz Hun... Kadir İnanır için söyledikleri duygulandırdı

RUTKAY AZİZ: "SON DERECE İLKELİ VE ONURLU DAVRANDI"

Usta oyuncu Rutkay Aziz, derin bir üzüntü içinde olduğunu belirterek, "Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir meslektaşımızdı. Sinemamıza çok derin katkıları olmuştur. İlkeli ve onurlu duruşuyla her zaman örnek bir arkadaştı. Son zamanlarda çok acı çekiyordu, o da çok acı çekti" ifadelerini kullandı.

EDİZ HUN: "BEDEN YORGUN DÜŞTÜ, TOPARLAYAMADI"

Kadir İnanır'ın sinemaya ilk adım attığı yıllara değinen Ediz Hun ise usta sanatçının halkın bağrına bastığı bir yıldız olduğunu söyledi:

Hülya Koçyiğit, Ayşegül Aldinç, Rutkay Aziz, Ediz Hun... Kadir İnanır için söyledikleri duygulandırdı

"Halkımız çok duygusaldır ve onu bağrına basmıştı. 1970'lerin başında sinemaya ilk girdiği zaman 'Ankara Ekspresi' filminde beraber çalışmıştık. O zaman 20'li yaşların başındaydı, çok tatlı, çok güzel bir çocuktu. Çok üzüldük tabii ama son zamanlarda çok operasyon geçirdi, beden yorgun düştü ve maalesef toparlayamadı. Günümüzde tıp biliminin ilerlediği bu dönemde 77 yaş hiçbir şey ifade etmez, çok daha uzun yaşayabilirdi ama takdiriilahî, vücut direnci düştü. Mekanı cennet olsun."

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