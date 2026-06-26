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Yeşilçam devine son veda: Kadir İnanır’ın cenaze programı netleşti
Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın cenaze programı netleşti. Sanatçı için saat 13:00’te Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakiben, usta aktörün naaşı Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Özetle DinleYeşilçam devine son veda: Kadir İnanır’ın cenaze p...
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Magazin 2 dk önce
Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ın cenaze programı belli oldu.
- İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 13:00'te düzenlenecek.
- Anma töreninin ardından naaşı cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürülecek.
- Cenaze namazının ardından Kadir İnanır, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Türk sinemasının efsane oyuncularından Kadir İnanır’ın vefatının ardından, usta sanatçının cenaze programının detayları belli oldu.
Beyaz perdede canlandırdığı karakterlerle milyonların sevgisini kazanan İnanır için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek.
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ULUS MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK
Saat 13:00’te AKM’de gerçekleştirilecek anma töreninin ardından, usta aktörün naaşı cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürülecek.
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Burada kılınacak cenaze namazını müteakiben Kadir İnanır, Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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