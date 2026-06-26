İhlas Haber Ajansı
Fırtına’dan kanat takviyesi! Trabzonspor deneyimli oyuncu ile anlaştı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gençlerbirliği'nin tecrübeli kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon 36 maçta 11 gole doğrudan katkı veren 32 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekiple 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Spor az önce
Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden Metehan Mimaroğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Metehan Mimaroğlu, 32 yaşında ve kanat hattında görev yapıyor.
- Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 36 resmi maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı.
- Futbolcu, takımına toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.
- Trabzonspor, 1 yıllık sözleşmeyi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, Gençlerbirliği forması giyen Metehan Mimaroğlu ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun transferini 1 yıllık sözleşmeyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
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TAKIMINA 11 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
Kanat hattında görev yapan Metehan Mimaroğlu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği' formasıyla önemli bir perforsans ortaya koydu. Deneyimli oyuncu, 2025-2026 sezonunda çıktığı 36 resmi maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaparak takımına toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.
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