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LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuç sorgulama ekranı ve 2. nakil tarihleri

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LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuç sorgulama ekranı ve 2. nakil tarihleri
Fotoğraf Başlığı LGS 1. nakil sonuçları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) nakil sürecinde ilk aşama tamamlandı. İlk yerleştirmede istediği okula gidemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin başvurduğu 1. nakil sonuçları bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü açıklandı. işte, MEB LGS sonuç sorgulama ekranı ve 2. nakil tarihleri...

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LGS yerleştirme sürecinde gözler şimdi ikinci nakil dönemine çevrildi. 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan 1. nakil başvurularının sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edildi. İlk nakil sonucunda istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için ikinci nakil hakkı daha bulunuyor. Peki LGS 1. nakil sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir, 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2026 LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuç sorgulama ekranı ve 2. nakil tarihleri
Başlık ResmiLGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuç sorgulama ekranı ve 2. nakil tarihleri

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil dönemi tamamlandı. 5 Ağustos'ta başlayan tercih süreci 7 Ağustos'ta sona ererken, öğrencilerin yerleştirme sonuçları bugün itibarıyla erişime açıldı.

İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen öğrencilerin yanı sıra mevcut okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler de 1. nakil döneminde tercih yaptı. LGS 1. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının resmi sonuç sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuç sorgulama ekranı ve 2. nakil tarihleri
Başlık ResmiLGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuç sorgulama ekranı ve 2. nakil tarihleri

MEB LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS 1. nakil sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin MEB'in sonuç sistemi https://mebsonuc.meb.gov.tr/sonuc/ adresine giriş yapması gerekiyor. Sonuç ekranında öğrencinin yerleştirme durumu ve ilgili okul bilgileri görüntülenebilecek.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuç sorgulama ekranı ve 2. nakil tarihleri
Başlık ResmiLGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuç sorgulama ekranı ve 2. nakil tarihleri

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS yerleştirme sürecinde ikinci aşamaya geçilecek.

LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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