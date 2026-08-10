Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Musa Sanaiya sanayi bölgesinde yer alan bir fabrikada çıkan yangında 16 Bangladeşli işçi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Musa Sanaiya sanayi bölgesinde yer alan mobilya üretim fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, 16 Bangladeşli işçi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da fabrika yangını: 16 Bangladeşli işçi can verdi

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, durumun yakından takip edildiğini belirterek, cenazelerin en kısa sürede Bangladeş’e getirilmesi için Suudi yetkililerle iş birliği içinde olunduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan’da yaklaşık 3 buçuk milyon Bangladeşli yaşıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası