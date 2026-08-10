Türk televizyon tarihinin en eski gündüz kuşağı programlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon için geri sayıma geçti. Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara veren program, yeni sezonda da kaldığı yerden devam edecek. Peki, tarih belli oldu mu? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının uzun soluklu gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla ekrana gelen programda; kayıp vakaları, şüpheli ölümler, ailelerin yıllar sonra kavuşmasına uzanan dosyalar ve çeşitli toplumsal olaylar ele alınıyor. 26 Haziran’da sezon finali yaparak yaz arasına giren programın 19. sezonunun ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert 2026 yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haziran ayında yaptığı sezon finali ile ekranlara kısa bir ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu yıl da eylül ayında bir sezonun daha açılışını yapacak.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?



Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu için tarih netlik kazanmadı ancak geçmiş yıllara ait başlangıç tarihleri ipucu veriyor. Ancak geçtiğimiz sene 1 Eylül'de başlamıştı. Bu bilgiler ışığında 2026 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 31 Ağustos ya da 7 Eylül Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

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