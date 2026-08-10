Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Fotoğraf Başlığı Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Türk televizyon tarihinin en eski gündüz kuşağı programlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon için geri sayıma geçti. Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara veren program, yeni sezonda da kaldığı yerden devam edecek. Peki, tarih belli oldu mu? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kaydet
a- | +A

ATV ekranlarının uzun soluklu gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla ekrana gelen programda; kayıp vakaları, şüpheli ölümler, ailelerin yıllar sonra kavuşmasına uzanan dosyalar ve çeşitli toplumsal olaylar ele alınıyor. 26 Haziran’da sezon finali yaparak yaz arasına giren programın 19. sezonunun ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert 2026 yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haziran ayında yaptığı sezon finali ile ekranlara kısa bir ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu yıl da eylül ayında bir sezonun daha açılışını yapacak.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiMüge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?


Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu için tarih netlik kazanmadı ancak geçmiş yıllara ait başlangıç tarihleri ipucu veriyor. Ancak geçtiğimiz sene 1 Eylül'de başlamıştı. Bu bilgiler ışığında 2026 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 31 Ağustos ya da 7 Eylül Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ünlü milyarder hedef tahtasında! 300 milyon dolarlık yatıyla mahsur kalan tekneye yardım etmedi
300 milyon dolarlık yatıyla mahsur kalan tekneye yardım etmedi
Kaydet
CHP’den YENİ Parti’ye geçmişti! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının ofisinde arama! Çuval çuval evrak çıktı
YENİ Partili Bülent Tezcan’ın kızının ofisinden çuval çuval evrak çıktı
Kaydet
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.