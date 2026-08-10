İspanyol basınından Mourinho'ya Arda Güler uyarısı: Onu oynatmamak garajda Ferrari'ye sahip olmak gibi

Real Madrid'in Ferencvaros'u 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan Arda Güler, performansıyla İspanyol basınını kendine hayran bıraktı. Marca, milli yıldız için “Garajda tozlanan bir Ferrari'ye sahip olmak gibi” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynadığı özel maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı. İspanyol devinin gollerini Mario Rivas ve Carlos Espi kaydederken, Ferencvaros'un tek golü bir dönem Gaziantep FK forması da giyen Kenan Kodro'dan geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler ise 90 dakika sahada kaldı ve performansıyla İspanyol basınının övgüsünü topladı.

Arda'nın performansı, karşılaşmanın ardından İspanyol basınının da gündemine oturdu. Özellikle Marca, genç yıldızın oyun üzerindeki etkisine dikkat çeken kapsamlı bir değerlendirmeye yer verdi.

Arda Güler

“ARDA'NIN FUTBOLUNDAN FERAGAT ETMEK FERRARİ'Yİ GARAJDA BEKLETMEK GİBİ”

Marca'da yayımlanan analizde Real Madrid'in Ferencvaros karşısında iki farklı görüntü sergilediği ifade edildi. Arda Güler'in topa sahip olduğu ve olmadığı anlarda İspanyol devinin oyun hızının değişkenlik gösterdiği vurgulandı. Analizde, milli futbolcunun liderliğinde Real Madrid'in oyuna daha kolay uyum sağladığı, nefes aldığı ve hücum organizasyonlarında yönünü bulduğu belirtildi.

İspanyol gazetesinin değerlendirmesinde dikkat çeken ifadelerden biri ise Arda Güler için kullanılan Ferrari benzetmesi oldu:

“Arda'nın futbolundan feragat etmek, garajda tozlanan bir Ferrari'ye sahip olmak gibi olur.”

Arda Güler

REAL MADRİD'E TRANSFER MESAJI

Marca'nın analizinde Real Madrid'in oyun kurucu pozisyonuna yeni bir oyuncu transfer etmesi yerine mevcut kadroda Arda Güler'e nasıl daha fazla alan açacağının düşünülmesi gerektiği savunuldu.

Milli futbolcunun, Real Madrid'de oyun kurucu rolünü üstlenebilecek isimlerin başında geldiği belirtilirken, Arda'nın oyun tarzının eski Real Madrid yıldızları Mesut Özil ve Toni Kroos'u hatırlattığı ifade edildi.

Arda Güler

“SORU ARDA'YI NEREYE YERLEŞTİRECEĞİNİZ”

Marca, Arda Güler'in performansının ardından Real Madrid'in önündeki asıl sorunun yeni bir oyun kurucu transfer etmek olmadığını vurguladı.

Analiz şu ifadelerle noktalandı:

“Şimdi soru, hangi oyun kurucuyu getireceğiniz değil, Arda'yı nereye yerleştireceğiniz. Çünkü Türk oyuncu adeta ilk on birde yer almak için yalvarıyor.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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