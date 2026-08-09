Altındaki yükseliş kalıcı değil... İslam Memiş tüm senaryoları anlattı: Önümüzdeki haftaya dikkat!

GDH isimli YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Memiş, ABD'de tarım dışı istihdamın 85 bin artması beklenirken 23 bin gerilemesinin piyasaları şaşırttığını belirtti. Söz konusu verinin küresel ekonomideki kırılganlıklara işaret ettiğini ifade eden Memiş, kötü istihdam verisinin ardından başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerde sert yükselişler görüldüğünü kaydetti.

Memiş, gram altında haftalık yükselişin yüzde 7,86'ya, gram gümüşte ise yüzde 10'a yaklaştığına dikkat çekerek, piyasalarda “rekor” olarak yorumlanan hareketin niteliğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Benim nazarımda rekor yok ortada. Sadece tepki yükselişi var. Yaklaşık 5 aydır yaşanan bu düşüş trendinin sadece tepki yükselişi. Ortada rekor, ralli, uçtu gidiyor diye bir şey yok benim nazarımda”