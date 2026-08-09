Altındaki yükseliş kalıcı değil... İslam Memiş tüm senaryoları anlattı: Önümüzdeki haftaya dikkat!
Altın ve gümüş piyasalarında geçen haftaki yükseliş yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yükselişin devamına ilişkin temkinli mesaj geldi.
ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından altın ve gümüşte yaşanan hareketi değerlendiren Memiş, mevcut yükselişin henüz yeni bir rekor trendi anlamına gelmediğini söyledi.
GDH isimli YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Memiş, ABD'de tarım dışı istihdamın 85 bin artması beklenirken 23 bin gerilemesinin piyasaları şaşırttığını belirtti. Söz konusu verinin küresel ekonomideki kırılganlıklara işaret ettiğini ifade eden Memiş, kötü istihdam verisinin ardından başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerde sert yükselişler görüldüğünü kaydetti.
Memiş, gram altında haftalık yükselişin yüzde 7,86'ya, gram gümüşte ise yüzde 10'a yaklaştığına dikkat çekerek, piyasalarda “rekor” olarak yorumlanan hareketin niteliğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Benim nazarımda rekor yok ortada. Sadece tepki yükselişi var. Yaklaşık 5 aydır yaşanan bu düşüş trendinin sadece tepki yükselişi. Ortada rekor, ralli, uçtu gidiyor diye bir şey yok benim nazarımda”
"GERÇEK YÜKSELİŞ İÇİN SAVAŞIN BİTMESİ GEREKİYOR”
Altındaki hareketin kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmesi için küresel ekonomik koşulların da değişmesi gerektiğini belirten Memiş, özellikle ABD-İran gerilimine ve petrol fiyatlarına dikkat çekti.
Memiş, “gerçek bir rekor” için ABD ile İran arasındaki savaşın anlaşmayla sonuçlanması, küresel ekonomilerde rahatlama yaşanması ve petrol fiyatlarının yeniden 70'li seviyelere gerilemesi gerektiğini söyledi.
Altının teknik görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altında 4 bin 300 dolar seviyesinin kritik olduğunu belirtti. Ons altının 4 bin 370 dolara kadar yükseldiğini ve haftayı 4 bin 341 dolar seviyesinden tamamladığını aktaran Memiş, buna karşın aşağı yönlü bir düzeltme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti:
“Buradan tekrar 4 bin 150 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını tahmin ediyorum. Yine kopup giden, her ay rekorlar kıran bir yükseliş değil. İlk önce kâr satışı, daha sonra yükseliş derken böyle yavaş yavaş yıl sonuna kadar bu toparlanma veya yükseliş durumunu devam ettirecek bir altın piyasası var karşımızda”
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KÂR SATIŞLARINI BEKLİYORUM"
Memiş, altın yatırımcıları açısından özellikle kısa vadede kâr satışlarına hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
“Altını özellikle çizmek isterim; geride bıraktığımız haftada bir rekor, bir yükseliş trendi başlamadı. Sadece bir tepki yükselişi yaşandı. Önümüzdeki hafta da kâr satışlarını bekliyorum.
En kötüsü geride kaldı mı? Evet. Haziran, Temmuz aylarında en kötünün ben geride kaldığını düşünüyorum"
Ancak yine yavaş yavaş da olsa o psikolojik direnç seviyesi yıl sonundan sonra 4400 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılacağını ve 5.000 dolar seviyesinin üzerine kadar bu toparlanmanın devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Bu benim kişisel tahminim. Merkez bankaları alımlarına devam ediyor. Rezervler artmaya devam ediyor. Riskler artmaya başladı ve özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon beklendiği gibi sert bir şekilde gerilemiyor"
ALTIN İÇİN KRİTİK EŞİKLER: 4.150 VE 4.090 DOLAR
Önümüzdeki dönemde ABD'den gelecek enflasyon verilerinin değerli metaller açısından belirleyici olacağını ifade eden Memiş, ons altında 4 bin 150 dolar seviyesini ilk destek noktası olarak gösterdi. Bunun altında ise 4 bin 90 dolar seviyesinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Memiş'e göre ABD enflasyon verisinin ardından piyasaların ana gündemlerinden biri de Fed'in faiz politikası olacak. Memiş, yıl sonuna kadar Fed'in iki kez faiz artırma ihtimalinin güçlendiğini savundu.
“Önümüzdeki hafta Amerika'daki enflasyon rakamları burada çok belirleyici olacaktır. Muhtemelen de düşük bir enflasyon gelecek. Yüksek bir enflasyon beklemiyorum ben Amerika'da. Dolayısıyla artık önümüzdeki hafta bu Amerika'daki enflasyon rakamları açıklandıktan sonra piyasalarda artık Fed yıl sonunda veya Eylül ayı itibariyle iki kez faiz artırımı yapacak mı sorusunun cevabını arayacağız. Benim kişisel öngörüm yıl sonuna kadar Fed'in iki kez faiz artırma olasılığı her geçen gün güçlenmeye devam ediyor”
“TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMALARI PİYASALARI SARSABİLİR”
Memiş, gelecek haftanın yalnızca ekonomik veriler açısından değil, ABD-İran gerilimi açısından da hareketli geçebileceğini belirtti. Trump'ın açıklamalarının piyasalarda petrol, altın ve gümüş başta olmak üzere çok sayıda varlık üzerinde sert fiyat hareketlerine yol açabildiğini ifade eden Memiş, belirsizliğin devam ettiğini söyledi.
Memiş, piyasalardaki bu hareketliliğin yıl sonuna kadar sürebileceği görüşünü dile getirirken, yatırımcıların tüm varlıklarını tek bir yatırım aracına yönlendirmemesi gerektiğini vurguladı.
Uzman isim sözlerini şöyle tamamladı:
“Bilerek ve isteyerek yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasını devam ettirecekler. Petrol tarafında, dolar tarafında, altın tarafında, gümüş tarafında bu al-satlardan o kadar büyük paralar kazanıyorlar ki savaşın maliyetlerini bu şekilde çıkarıyorlar. O yüzden kolay kolay bu savaşı bitirmek, kolay kolay piyasayı normale çevirmek onların işine gelmez.
Bilerek ve isteyerek manipüle edilen bir piyasada yine yatırımcıların birikimlerini çeşitlendirmesi, uzun vadeli bir strateji belirlemesi, yatırım araçlarında hayaller kurarak bütün varlıklarının bu piyasaya yatırmamasını önemsiyorum.