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Yaşam

Dışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor

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Dışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor
Fotoğraf Başlığı Dışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor

Adana’da 40 derecelik kavurucu sıcakta, 200 derecede asfalt çalışması yapan işçiler, günde 20 litre su içerek mesailerini sürdürüyor. Asfalt işçilerinden İbrahim Küpeli “Adeta 250 derecelik bir ortamda çalışıyoruz. En çok sıcaklardan zorlanıyoruz. Akşam kovaların içine buz koyup ayaklarımızı soğutuyoruz” dedi.

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Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü, Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da asfalt çalışmaları zorlu şartlar altında sürüyor. Çetin Sokak'ta görev yapan belediye ekipleri, yaklaşık 200 derece sıcaklıktaki asfaltla, çalışıyor.

Dışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor
Başlık ResmiDışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor

Kavurucu sıcağın etkisini göstermek isteyen bir vatandaş yaklaşık 200 derece sıcaklıktaki asfaltın üzerine yumurta kırdı, yumurta dakikalar içerisinde pişti. Yumurtanın asfalt üzerinde pişmesi ve sıcak asfaltın çıkardığı kaynama sesi, şaşırttı.

Dışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor
Başlık ResmiDışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor

“200 DERECEYİ BULUYOR”

13 yıldır asfalt işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Hasan Savrun, şöyle konuştu:

13 senedir bu işin içindeyim. Kozan'ın yolları bitene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Sıcakta çalışmak gerçekten çok zor. Asfalt 200 dereceyi buluyor. Yaptığımız işle gurur duyuyoruz. Çocuklarım belki bugün bilmiyor ama ileride babalarının ne kadar zor şartlarda çalıştığını görecekler.

Dışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor
Başlık ResmiDışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor

“20 LİTRE SU İÇİYORUZ"

Asfalt işçilerinden İbrahim Küpeli ise “Çetin Sokak'ta çalışma yapıyoruz. Asfaltımız yaklaşık 200 derece, hava da 40 derece. Adeta 250 derecelik bir ortamda çalışıyoruz. En çok sıcaklardan zorlanıyoruz. Günlük kişi başı yaklaşık 20 litre su içiyoruz. Akşam da kovaların içine buz koyup ayaklarımızı soğutuyoruz. Bizim işimiz gerçekten çok zor ama Kozan için dayanıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Dışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor
Başlık ResmiDışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Enes Bekir Erkek, “Bu zorlu mesainin içinde emekçilerimizle birlikte sahadayız. Daha güzel bir Kozan inşa etmek için gece gündüz mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Dışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor
Başlık ResmiDışarısı 40, ayaklarının altı 200 derece! Böyle sıcak görülmedi, yere atılan yumurta dakikalar içinde pişiyor
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana
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