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Dünya

İran'dan Mekke Anlaşması sonrası Suudi Arabistan'a uyarı: "Türkiye ve Pakistan ile yapılan anlaşma size güvenlik sağlamayacak"

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İran'dan Mekke Anlaşması sonrası Suudi Arabistan'a uyarı:
Fotoğraf Başlığı İrandan Mekke Anlaşması sonrası Suudi Arabistana uyarı: Türkiye ve Pakistan ile yapılan anlaşma size güvenlik sağlamayacak

Tahran yönetimi, Mekke'de imzalanan savunma paktına temkinli yaklaştı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, Suudi Arabistan'ı hedef alarak, "Türkiye ve Pakistan ile yapılan anlaşma güvenlik sağlamaz" dedi.

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan üçlü ortak savunma anlaşmasının ardından Tahran yönetiminden ilk tepki geldi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, Suudi Arabistan’ın dışarıdan koruma aramak yerine bölgesel adımlar atması gerektiğini belirterek Riyad yönetimine uyarıda bulundu.

"BAŞKALARINDAN KORUMA İSTEMEK YERİNE DURUMU DÜZELTİN"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, üç ülke arasında tesis edilen savunma ittifakını değerlendirirken Riyad yönetimini hedef aldı. Rezai yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'ın anlaması gereken şey, Türkiye ve Pakistan ile yapılan bir anlaşmanın onlara güvenlik sağlamayacağıdır. Aynı şekilde, ABD'nin yıllarca tek taraflı olarak verdiği destek de onlara güvenlik sağlamadı. Durumu düzeltin, böylece başkalarından koruma istemek zorunda kalmazsınız."

İrandan Mekke Anlaşması sonrası Suudi Arabistana uyarı: Türkiye ve Pakistan ile yapılan anlaşma size güvenlik sağlamayacak
Başlık Resmiİrandan Mekke Anlaşması sonrası Suudi Arabistana uyarı: Türkiye ve Pakistan ile yapılan anlaşma size güvenlik sağlamayacak

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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