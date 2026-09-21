Brent petrolde sert düşüş: 100 doların altını gördü

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla azalabileceği beklentisiyle 100 doların altına geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 4 düşerek 99,75 dolara inerken, piyasalarda BM Genel Kurulu öncesi diplomatik temaslar ve bölgedeki arz gelişmeleri izleniyor.

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Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyebileceği beklentisiyle geriledi. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı yaklaşık yüzde 4 düşerek 99,75 dolara indi.

Dün 105 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 103,87 dolardan tamamlamıştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varili de 92,14 dolardan işlem gördü.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI BEKLENTİYİ GÜÇLENDİRDİ

Fiyatlardaki düşüşte, 22 Eylül’de New York’ta başlayacak BM Genel Kurulu kapsamında ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceği beklentisi etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi de bu beklentiyi güçlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için yaklaşık iki haftadır farklı fikirler üzerinde çalışıldığını ve Katar’ın taraflarla temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

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JEOPOLİTİK RİSK PRİMİ DÜŞTÜ

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceği beklentisi, Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgedeki petrol sevkiyatlarına ilişkin arz endişelerini hafifleterek fiyatlardaki jeopolitik risk primini düşürdü.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatının eylülde günlük 4 milyon varilin üzerine çıkması da arz endişelerinin azalmasına katkı sağladı.

FED BEKLENTİSİ BASKI OLUŞTURUYOR

Petrol fiyatları üzerinde Fed’in para politikasına ilişkin beklentiler de baskı oluşturuyor. ABD'de enerji maliyetlerinin yükselmesiyle yıl sonuna kadar ilave faiz artışı ihtimalinin gündeme gelmesi, ekonomik aktivite ve petrol talebinin yavaşlayabileceği beklentisini artırıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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