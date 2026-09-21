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Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal! Büyük oyun deşifre oldu, 6.134 kişi tespit edildi

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Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal! Büyük oyun deşifre oldu, 6.134 kişi tespit edildi
Başlık ResmiBinlerce kişinin vatandaşlığı iptal! Büyük oyun deşifre oldu! 1.070 kişi tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, usulsüz vatandaşlık soruşturmasına dair detayları paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6.134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edilmiş veya geri alınmıştır” denildi. Bakanlık 7 kişinin vatandaşlığının ise millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bulunması nedeniyle geri alındığını belirtti.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Usulsüz vatandaşlık soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonun detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 1.070 kişiye usulsüz Türk vatandaşlığının verildiğini belirtmişti. Bakan Gürlek 2.011 taşınmaza tedbir, 30 şirkete de kayyım atandığını açıklamıştı.

Operasyon genişletilirken bir açıklamada İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen incelemelerin sonucu aktarıldı.

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6.134 KİŞİNİN VATANDAŞLIK KARARI İPTAL

Sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini suistimal etmeye çalışanlara yönelik tespitler sonrasında toplamda 6.134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiği veya geri alındığı ifade edildi. Aynı zamanda vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve millî güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kararının geri alındığı belirtildi.

Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal! Büyük oyun deşifre oldu, 6.134 kişi tespit edildi
Başlık ResmiBinlerce kişinin vatandaşlığı iptal! Büyük oyun deşifre oldu, 6.134 kişi tespit edildi

7 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞINDA 'SAKINCALI' BULUNDU

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

Böylelikle toplam 1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6.134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edilmiş veya geri alınmıştır. 11 Şubat 2026 tarihinden itibaren ise yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleri olmak üzere toplam 1.393 kişinin vatandaşlığı iptal edilmiş, 7 kişinin vatandaşlığı ise millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bulunması nedeniyle geri alınmıştır.

Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal! Büyük oyun deşifre oldu, 6.134 kişi tespit edildi
Başlık ResmiBinlerce kişinin vatandaşlığı iptal! Büyük oyun deşifre oldu, 6.134 kişi tespit edildi

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

55 ÇOCUK VATANDAŞLIK KAZANMIŞ

21 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişi ile vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişi tespit edilmiştir. Yapılan incelemede bu kişilerin 263'ünün yatırımcı, 807'sinin aile ferdi olduğu; 1.015 kişinin karar tarihinde, 55 çocuğun ise karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazandığı anlaşılmıştır. Vatandaşlık süreci devam eden 11 kişiden 1'i hakkında geri alma, 3'ü hakkında ret işlemi gerçekleştirilmiş, 7 kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığı tespit edilmiştir.

Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal! Büyük oyun deşifre oldu, 6.134 kişi tespit edildi
Başlık ResmiBinlerce kişinin vatandaşlığı iptal! Büyük oyun deşifre oldu, 6.134 kişi tespit edildi

“HERHANGİ BİR İHMAL YOK”

Bakanlığın suç teşkil eden tüm usulsüzlükleri incelenmeye devam ettiğini belirtilerek “Soruşturmaya konu hususlar, başvuru öncesi belgelere ilişkin sahtecilik girişimleri olup Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelimizin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmamaktadır” mesajı verildi.

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