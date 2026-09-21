Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 815 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 795 bin lira, en yüksek 6 milyon 838 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 815 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 823 bin liradan tamamlamıştı.

ALTINDA TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 73 milyon 276 bin 515,33 lira, işlem miktarı ise 451,73 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 414 milyon 173 bin 540,58 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 815 bin liraya geriledi!

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, QNB Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Aizona Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.823.000,00 4.382,00 En Düşük 6.795.000,00 4.338,15 En Yüksek 6.838.000,00 4.345,40 Kapanış 6.815.000,00 4.338,15 Ağırlıklı Ortalama 6.814.549,28 4.338,46 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.073.276.515,33 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 451,73 Toplam İşlem Adedi 60

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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