Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Randevu Sistemi’ne MEBİM’i de dahil etti. Veliler artık 444 0 632 numaralı hat üzerinden 7 gün 24 saat öğretmen, rehber öğretmen ve okul yöneticileriyle görüşmek için randevu oluşturabilecek veya mevcut randevularını iptal edebilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen-veli görüşmelerinin daha planlı ve güvenli yürütülmesi amacıyla kullanılan Okul Randevu Sistemi’nin kapsamını genişletti. Yeni uygulamayla velilere internet ve e-Okul’un yanı sıra MEBİM üzerinden de telefonla randevu alma imkanı sağlandı.

Bakanlığın açıklamasına göre veli görüşmeleri ülke genelinde Okul Randevu Sistemi üzerinden planlanıyor. Randevusuz ziyaretlere ve öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor.

Öğretmen-veli görüşmelerinde yeni dönem: MEBİM’den telefonla randevu alınabilecek

7 GÜN 24 SAAT RANDEVU ALINABİLECEK

Yeni düzenlemeyle MEBİM’in 444 0 632 numaralı hattı Okul Randevu Sistemi’ne dahil edildi.

Veliler, hattı 7 gün 24 saat arayarak okul yönetimi, öğretmen veya rehber öğretmenle görüşmek için yeni randevu talebi oluşturabilecek. Daha önce alınan randevuların iptali de aynı kanal üzerinden yapılabilecek.

SONUÇ SMS VEYA E-POSTAYLA BİLDİRİLECEK

MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevu talepleri ilgili okul tarafından değerlendirilecek.

Randevunun onaylanması veya değerlendirme sonucuna ilişkin bilgi, veliye SMS ya da e-posta yoluyla iletilecek.

Öğretmen-veli görüşmelerinde yeni dönem: MEBİM’den telefonla randevu alınabilecek

ÜÇ FARKLI KANALDAN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Veliler öğretmen ve okul yönetimiyle görüşmek için artık üç farklı kanal kullanabilecek.

Randevu işlemleri okulrandevu.meb.gov.tr, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEBİM’in 444 0 632 numaralı telefonu üzerinden başlatılabilecek.

Sistem üzerinden veliler; öğrencilerin eğitim ve gelişim durumunu değerlendirmek, rehberlik hizmetlerinden yararlanmak ve okul yönetimine talep veya önerilerini iletmek amacıyla görüşme talep edebilecek.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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