İngiltere'de teknik sorun nedeniyle bazı uçuşlarda aksaklık yaşandı

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da teknik bir sorun nedeniyle bazı uçuşlarda aksaklık yaşandığı bildirildi.

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İngiltere Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İngiltere'nin kuzeyinde teknik bir sorundan dolayı uçuşlarda aksaklık görüldüğünü duyurdu.

Sorunun hali hazırda giderildiğini bildiren NATS, aksaklıkları en az seviyeye düşürmek amacıyla kalan hava trafiği kısıtlamalarını mümkün olduğunca çabuk ve güvenli şekilde kaldırmak için havalimanları ve hava yolu şirketleriyle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

Paylaşımda, aksaklığın bir bağlantı sorunundan kaynaklandığı ve bu ayın başında yaşanan diğer hava sistemi sorunuyla ilgisinin olmadığı ifade edildi.

İngiltere'de 8 Eylül'de uçuş işleme sisteminde tespit edilen teknik sorun nedeniyle 2 binden fazla uçuş aksamış, günde yaklaşık 8 bin uçuşu yöneten sistemlerin yeniden devreye alınması saatler sürmüştü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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