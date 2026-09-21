DGS 2026 ek tercih kılavuzu! DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
2026 DGS’de (Dikey Geçiş Sınavı)herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, gözlerini ek yerleştirme sürecine çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte DGS ek tercih sürecinin ayrıntıları netleşiyor. Peki,2026 DGS ek tercih takvimi belli oldu mu? DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2026 tarihinde ilan edildi, sonuç duyurusunun üzerinden günler geçmesi nedeniyle ek tercih sürecine yönelik araştırmalar hız kazandı.
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Boş kontenjanlar netleşmesi ardından DGS ek tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. 2025-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti, geçen yılın takvimi göz önüne alındığında yeni dönem DGS ek tercih sürecinin ekim ayının ilk haftalarında başlatılması bekleniyor.
Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra tercihlerini kılavuzdaki kurallara uygun şekilde oluşturabilecek. İşlemler ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek.