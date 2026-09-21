Ünlü milyarder Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’na talip mi oldu? ‘Yoğurt kralı’ndan 30 milyon dolarlık teklif iddiası

Türkiye'nin bir dönem en zengin iş insanları arasında gösterilen Faruk Yalçın’ın satışa çıkarılan tarihi yalısına, Amerika'nın Yoğurt Kralı olarak anılan Hamdi Ulukaya’nın talip olduğu iddia edildi. İddiaya göre Yalçın’ın çocukları yalı için 2 milyar 680 milyon lira istedi, Ulukaya ise 30 milyon dolarlık (bir milyar 460 milyon lira) teklif verdi.

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Bir dönem dünyanın en zenginleri arasında gösterilen ve 2008 yılında hayatını kaybeden iş adamı Faruk Yalçın’a ait Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, kısa süre önce Yalçın’ın çocukları tarafından satışa çıkarılmıştı.

İddiaya göre Yalçın’ın çocukları Osman, Hatice, Ayşe, İsmail, Süreyya Yalçın Kanlıca'daki tarihi yalıyı önce 70 milyon dolara satışa çıkarmış, daha sonra da bir emlak şirketiyle anlaşıp fiyatı 55 milyon dolara düşmüşlerdi.

Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’na milyarder talip! ‘Yoğurt kralı’ndan 30 milyon dolarlık teklif iddiası

TARİHİ YALIYA TALİP Mİ OLDU?

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre; Yalçın kardeşlerin satışa çıkardığı yalıya tanınan bir isim talip oldu. 11.3 milyar dolarlık servetiyle 'Dünyadaki En Zengin Türk' olarak gösterilen, Amerika'nın Yoğurt Kralı olarak anılan Hamdi Ulukaya’nın yalıyı satın almak istediği iddia edildi.

MARKASINI TÜRKİYE'YE TAŞIYACAK

Amerika'daki markasını Türkiye’ye de taşımak istediği belirtilen Hamdi Ulukaya’nın İstanbul’da da bağlantısının olması için bir ev arayışında olduğu, Faruk Yalçın Yalısı'na talip olduğu öne sürüldü.

Faruk Yalçın

3O MİLYON DOLAR TEKLİF VERDİ İDDİASI

İddiaya göre Ulukaya yalıyı gezip bilgi, kardeşlere ise 30 milyon dolarlık (bir milyar 460 milyon lira) teklif verdi. Kardeşlerin ise yaklaşık 2 milyar 680 milyon lira istedikleri iddialar arasında.

Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’na milyarder talip! ‘Yoğurt kralı’ndan 30 milyon dolarlık teklif iddiası

FARUK YALÇIN KİMDİR?

Türkiye'nin bir dönem en zengin iş insanları arasında gösterilen Faruk Yalçın, Türkiye’de özellikle inşaat ve taahhüt sektöründeki çalışmalarıyla tanındı. Faruk Yalçın, 23 Nisan 1923 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. İlk eğitimini Ergani’de alan Yalçın, ortaokul öğrenimini Diyarbakır’da sürdürdü. Lise eğitimini ise İstanbul Alman Lisesi’nde tamamladı.

Hamdi Ulukaya

Eğitim hayatının sonraki bölümünde Avrupa’ya giden Yalçın, makine mühendisliği eğitimi aldı. II. Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından eğitimini İsviçre’nin Zürih kentindeki teknik üniversitede sürdürdü. Mühendislik eğitiminin ardından ticaret hayatına atılan Faruk Yalçın, ilk şirketini İsviçre’de kurdu. Daha sonra Türkiye’ye dönerek çok uluslu şirketlere danışmanlık yaptı ve İNTEC adlı şirketini kurdu.

Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’na milyarder talip! ‘Yoğurt kralı’ndan 30 milyon dolarlık teklif iddiası

Yalçın'ın asıl büyümesi ise inşaat ve taahhüt sektöründeki faaliyetleriyle gerçekleşti. Kaynaklarda 1963 yılında kurduğu Makyal şirketinin zaman içerisinde büyük bir şirketler grubuna dönüştüğü aktarılıyor. Yalçın, NATO bağlantılı projelerde üstlendiği işler nedeniyle uzun yıllar kamuoyunda “NATO müteahhidi” olarak anıldı. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde büyük ölçekli inşaat projelerinde faaliyet gösteren Yalçın, iş hayatı boyunca önemli bir servetin sahibi oldu.

Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’na milyarder talip! ‘Yoğurt kralı’ndan 30 milyon dolarlık teklif iddiası

5 MİLYARI AŞAN SERVET

Forbes dergisinin 2005 yılında yayımladığı zenginler listesinde Yalçın, 5 milyar doları aşan servetiyle 21. sırada gösterildi ve dünyanın 721. zengini arasında yer aldı. Uzun süre kanser tedavisi gören Faruk Yalçın, 2 Aralık 2008'de İsviçre'de hayatını kaybetti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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