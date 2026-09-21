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KPSS iptal mi edildi, yeniden yapılacak mı? ÖSYM Şanlıurfa Harran Üniversitesi olayına dair açıklama yaptı!

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KPSS iptal mi edildi, yeniden yapılacak mı? ÖSYM Şanlıurfa Harran Üniversitesi olayına dair açıklama yaptı!
Başlık ResmiKPSS iptal mi edildi, yeniden yapılacak mı

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde yaşanan ulaşım sorunu sonrasında başlatılan inceleme tamamlandı. ÖSYM, 150 sınav salonundan 22’sinde 392 adaya yönelik sınav uygulamalarında mevzuata aykırılıklar tespit edildiğini açıkladı. Şimdi ise gözler ''KPSS iptal mi edildi?'' ve ''KPSS yeniden yapılacak mı?'' sorularının cevaplarında.

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KPSS iptal mi edildi, yeniden yapılacak mı soruları Şanlıurfa'da yaşanan KPSS olayı sonrası gündeme getirildi. 6 Eylül 2026 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür (GK-GY) oturumunda, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde yaşanan gelişmeler gündeme geldi. Sınav sabahı kampüse ulaşımı sağlayan yolda yaşanan trafik yoğunluğu ve kaza nedeniyle bazı adayların sınav binalarına ulaşmakta güçlük çekmesi üzerine, ilgili merkezde sınav başlangıç saatinde değişikliğe gidilmişti.

KPSS iptal mi edildi, yeniden yapılacak mı? ÖSYM Şanlıurfa Harran Üniversitesi olayına dair açıklama yaptı!
Başlık ResmiKPSS iptal mi edildi, yeniden yapılacak mı? ÖSYM Şanlıurfa Harran Üniversitesi olayına dair açıklama yaptı!

KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ?

ÖSYM'nin 16 Eylül 2026 tarihli açıklamasında alınan kararla KPSS sınavının iptal edilmeyeceği belirtildi. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde tespit edilen mevzuata aykırı uygulamalardan etkilendiği belirlenen 392 aday için iptal yerine sınav tekrarı kararı alındı.

KPSS iptal mi edildi, yeniden yapılacak mı? ÖSYM Şanlıurfa Harran Üniversitesi olayına dair açıklama yaptı!
Başlık ResmiKPSS iptal mi edildi, yeniden yapılacak mı? ÖSYM Şanlıurfa Harran Üniversitesi olayına dair açıklama yaptı!

KPSS YENİDEN YAPILACAK MI?

ÖSYM Yönetim Kurulu, yapılan incelemelerin ardından konuya ilişkin karar aldı. Alınan kararla, Osmanbey Kampüsü'nde mevzuata aykırı sınav uygulamalarının gerçekleştirildiği belirlenen 392 adaya eş değer sınav yapılması kararlaştırıldı.

Söz konusu adayların sınav sürecindeki mağduriyetlerinin giderilmesi ve sınavda adaylar arasındaki eşitliğin korunması amacıyla yeni bir sınav uygulaması yapılması kararlaştırıldı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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