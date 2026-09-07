Kamera kayıtları incelenecek! Şanlıurfa'daki KPSS olayı nedir?

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Şanlıurfa'da yaşanan ulaşım sorunu sınavın ardından gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ne ulaşmaya çalışan adaylar, bölgede devam eden yol çalışması nedeniyle oluşan yoğun trafik sebebiyle zor anlar yaşadı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi KPSS olayı nedir merak edilirken KPSS Lisans sınavının iptal olma ihtimaline dair iddialar da kamuoyunun gündemine geldi.

Bazı adayların sınava yetişemediğinin öne sürülmesi üzerine Şanlıurfa'daki sınav uygulamasında değişikliğe gidildi. Yaşanan gelişmenin ardından 2026 KPSS Lisans sınavının iptal edilip edilmeyeceğine dair iddialar sosyal medyada gündem konusu olurken, sınav salonlarındaki kamera kayıtlarının inceleneceği bilgisi gündeme geldi.

ŞANLIURFA'DAKİ KPSS OLAYI NEDİR?

Şanlıurfa'daki KPSS olayı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ne ulaşım sırasında yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle meydan geldi.

Kamera kayıtları incelenecek! Şanlıurfadaki KPSS olayı nedir?

Sınav merkezinin bulunduğu güzergah üzerinde devam eden yol çalışması nedeniyle sabah saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kampüse gitmek isteyen adayların trafikte beklemek zorunda kaldığı, bu nedenle bazı adayların sınav binasına zamanında ulaşamadığı öne sürüldü.

Normal şartlarda saat 10.15'te başlaması planlanan KPSS oturumunda yaşanan ulaşım sorununun ardından sınavın başlama sürecine ilişkin özel bir düzenleme yapıldı. Edinilen bilgilere göre sınav yaklaşık 30 dakika gecikmeli olarak başlatıldı.

Kamera kayıtları incelenecek! Şanlıurfadaki KPSS olayı nedir?

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Şanlıurfa'daki KPSS uygulamasıyla ilgili tartışmaların ardından sınav salonlarında bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi gündeme geldi. Sınav sürecinin kamera sistemleriyle kayıt altına alındığı belirtilirken, yaşanan olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla kayıtların inceleneceği ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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