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Eğitim

KPSS yolunda trafik şoku! ÖSYM'den 30 dakikalık ek süre

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KPSS için Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ne gelen adaylar, yol çalışması nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğunda kaldı. Yaşanan gelişmenin ardından sınav 30 dakika geç başlatıldı.

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Türkiye genelinde yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Şanlıurfa'daki bir olayla gündeme geldi. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde gerçekleştirilen KPSS sırasında yol çalışması nedeniyle dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Türkiye Gazetesi Eğitim Editörü Mahmut Özay'ın aktardığı bilgilere göre, bölgede devam eden yol çalışması nedeniyle sınav sabahı metrelerce araç kuyruğu oluştu. Bu nedenle bazı adayların sınava geç kaldığı öne sürüldü.

Yaşanan yoğunluğun ardından emniyet ve şehirdeki yetkili birimlerin talebi doğrultusunda ÖSYM'nin sınavın başlama saatiyle ilgili düzenleme yaptığı belirtildi.

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SINAV YARIM SAAT GEÇ BAŞLATILDI

Saat 10.15'te başlaması planlanan KPSS, yaşanan durum nedeniyle yaklaşık yarım saat durduruldu ve ardından yeniden başlatıldı.

Sınav süresine 30 dakika eklenerek adayların sınavı tamamlamasına imkan sağlandığı belirtildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Özay, ÖSYM'nin özel durumlarda sınavın başlama saatiyle ilgili düzenleme yapma yetkisinin bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, yaşanan olayla ilgili tüm sınıflarda kamera bulunduğu ve sınav sürecinin kayıt altına alındığı ifade edildi. Söz konusu kamera kayıtlarının da inceleneceği belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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