Karabük’te KPSS’ye girmek için sınav merkezine gelen genç kız, kapıların kapanmasına yalnızca 1 saniye kala yetişemedi. Görevliler kurallar gereği kapıyı açmazken, çevredeki vatandaşların girişimi de sonuç vermedi. Genç aday gözyaşları içinde sınav merkezinden ayrıldı.

Karabük'te Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek amacıyla sınav merkezine gelen genç kız, kapıların kapanmasına sadece 1 saniye kala yetişemeyince sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan genç kız için çocuklarını sınavda bekleyen vatandaşların çabası da sonuç vermedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gitti.

KPSS’ye 1 saniyeyle geç kaldı! Gözyaşları içinde kapıda kaldı

1 SANİYEYLE GİREMEDİ

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik ve sınav giriş belgesi kontrollerinin sonrasında salonlara alındı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla beraber bazı adaylar sınava yetişebilmek amacıyla koşarak sınav merkezlerine ulaşmaya çalıştı.

Sınav merkezine son anda varan genç bir kız ise kapıların kapanmasının sonrasında içeri giremedi. Öne sürülene göre genç kız, sınav merkezinin kapısına sadece 1 saniyelik gecikmeyle ulaştı.

Kapının kapanmasıyla büyük üzüntü yaşayan genç kız, sınava girebilmek için görevlilerden yardım istedi. Fakat sınav kuralları gereği kapıların tekrar açılmaması üzerine genç kız gözyaşlarına hâkim olamadı.

KPSS’ye 1 saniyeyle geç kaldı! Gözyaşları içinde kapıda kaldı

AİLELER DE DURUMA MÜDAHİL OLDU

Genç kızın yaşadığı üzüntüyü fark eden ve sınav merkezinin önünde çocuklarını bekleyen vatandaşlar da duruma kayıtsız kalmadı.

Vatandaşlar, genç kızın sınava alınması için görevlilerle görüşerek yardımcı olmaya çalıştı. Fakat yapılan girişimler sonuç vermedi.

Sınava giremeyeceğini anlayan genç kız, büyük üzüntü yaşayarak sınav merkezinden ayrıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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