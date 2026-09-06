Van'da korkunç ölüm: Dereyi atla geçmek isterken akıntıya kapıldı

Van’ın Başkale ilçesinde dereyi at üstünde geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak ağır yaralanan 20 yaşındaki çoban, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Başkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyunlarını otlatan Abdurrahman Demirhan, atıyla birlikte dereyi geçmeye çalıştığı sırada akıntıya kapılarak kayboldu.

Vanda korkunç ölüm: Atla dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı

EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, polis dalgıç ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından Demirhan, polis dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Vanda korkunç ölüm: Atla dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı

Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Demirhan, Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.,

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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