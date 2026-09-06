Van'da korkunç ölüm: Dereyi atla geçmek isterken akıntıya kapıldı
Van’ın Başkale ilçesinde dereyi at üstünde geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak ağır yaralanan 20 yaşındaki çoban, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Başkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyunlarını otlatan Abdurrahman Demirhan, atıyla birlikte dereyi geçmeye çalıştığı sırada akıntıya kapılarak kayboldu.
EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, polis dalgıç ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından Demirhan, polis dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.
Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Demirhan, Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.,