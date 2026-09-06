İstanbul Esenler’de hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülüstan Kurt, sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada polis operasyonuyla yakalandı. Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 215 suç kaydı bulunduğu belirlenen Kurt’un, kapısına gelen polisi fark ettiği anlar canlı yayına yansıdı. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, 33 yaşındaki Gülüstan Kurt’un izini sürdü. Yapılan incelemelerde Kurt hakkında farklı mahkemeler tarafından verilen toplam 64 yıl 6 aylık kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

CANLI YAYIN YAPARKEN POLİS KAPIYA GELDİ

Polis ekipleri, Kurt’un Esenler Nene Hatun Mahallesi’nde bulunduğu adresi belirleyerek takibe aldı. 31 Temmuz’da düzenlenen operasyonda ekipler, Kurt’un sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı sırada eve geldi.

Kapının çalması üzerine yayını sürdüren Kurt’un kapıya yönelerek dışarıda kimin olduğunu anlamaya çalıştığı görüldü. Bu sırada canlı yayına katılan bir kişinin “Kapı çalıyor, açma Hürrem” sözleriyle Kurt’u uyarmaya çalıştığı duyuldu. Kapı dürbününden baktığında polisleri gören Kurt’un şaşkınlığı da yayına yansıdı.

Polislerin eve girmesiyle Kurt yakalanırken, telefonun yere düştüğü ve canlı yayının kısa süre daha devam ettiği görüntülerde yer aldı.

64 yıl 6 ay hapisle aranıyordu! Canlı yayında kapısında polisi gördü

215 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Gülüstan Kurt’un yapılan sorgulamasında çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 215 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Kurt’un İstanbul, Bursa ve İzmir’deki farklı mahkemeler tarafından; özel beceriyle hırsızlık, bina içerisinde muhafaza edilen eşya hakkında hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma gibi suçlardan arandığı belirtildi.

64 yıl 6 ay hapisle aranıyordu! Canlı yayında kapısında polisi gördü

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gülüstan Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle Kurt cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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