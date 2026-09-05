5 milyonluk altınla ortadan kaybolmuştu… Özbek gelin ortaya çıktı! Damat ve kayınpederi suçladı

5 MİLYON LİRALIK ALTINLA ORTADAN KAYBOLDU İDDİASI

Görkemli düğünün ardından ise Ateşoğlu ailesi büyük bir şok yaşadı. Düğünden bir süre sonra gelin Mamura Burkhanova'nın aniden ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Gelinlerine ulaşamayan aile, evde yaptıkları kontrolde düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınların da yerinde olmadığını fark etti. Aile, altınların gelin tarafından alındığını ve gelinin bu altınlarla kaçtığını iddia ederek Milas Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.