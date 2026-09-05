5 milyonluk altınla ortadan kaybolmuştu… Özbek gelin ortaya çıktı! Damat ve kayınpederi suçladı
Muğla'da Özbek gelinlerine 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğün düzenleyen Ateşoğlu ailesi, düğünün ardından büyük bir şok yaşadı. Özbekistan uyruklu 28 yaşındaki Mamura Burkhanova'nın, yağlı güreşlerin de düzenlendiği düğünün ardından yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınlarla birlikte ortadan kaybolduğu iddia edildi. Olayın ardından savcılığa başvurarak şikayetçi olan baba Mustafa Ateşoğlu, “Sadece güreşlerin düzenlenmesi için 1 milyon 500 bin lira harcadım. Giden paranın peşinde değilim. Onurumun, gururumun peşindeyim” dedi. Türkiye'nin gündemine oturan olayda Özbek gelin ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren gelinin iddiaları ise şaşırttı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ateşoğlu, oğlu Mustafa Ateşoğlu'nu aracılar vasıtasıyla tanıştığı Özbekistan asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova ile evlendirmek istedi.
3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN YAPTILAR
Tarafların tanışmasının ardından nişan yapılırken, düğün tarihi de 19 Ağustos olarak belirlendi. Yörük kültürünün yoğun şekilde yaşatıldığı bölgede yaşayan Ateşoğlu ailesi, oğulları için 3 gün 3 gece sürecek görkemli bir düğün organize etmeye karar verdi.
KIRKPINAR’IN ÜNLÜ PEHLİVANLARINI GETİRDİLER
Mehmet Ateşoğlu bununla da yetinmeyerek düğün organizasyonuna, Türkiye'de nadir olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip gece yağlı güreşlerini de dahil etti.
Düzenlenen güreşlere Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanları Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç katıldı.
Müsabakaların finalinde Yalçın Üncül'ü mağlup eden, minderde Avrupa şampiyonlukları bulunan ve son 2 yılın Kırkpınar finalisti Feyzullah Aktürk başpehlivan oldu. Aktürk'ün başpehlivanlık madalyasını ise gelin Mamura Burkhanova takdim etti.
5 MİLYON LİRALIK ALTINLA ORTADAN KAYBOLDU İDDİASI
Görkemli düğünün ardından ise Ateşoğlu ailesi büyük bir şok yaşadı. Düğünden bir süre sonra gelin Mamura Burkhanova'nın aniden ortadan kaybolduğu öne sürüldü.
Gelinlerine ulaşamayan aile, evde yaptıkları kontrolde düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınların da yerinde olmadığını fark etti. Aile, altınların gelin tarafından alındığını ve gelinin bu altınlarla kaçtığını iddia ederek Milas Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
“ONURUMUN, GURURUMUN PEŞİNDEYİM”
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp olduğu öne sürülen gelinin ve altınların bulunması için çalışma başlattı.
Düğünün toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyon lirayı bulduğu iddia edildi. Baba Mustafa Ateşoğlu, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Sadece güreşlerin düzenlenmesi için 1 milyon 500 bin lira harcadım. Savcılığa şikayetimizi yaptık. Giden paranın peşinde değilim. Onurumun, gururumun peşindeyim” ifadelerini kullandı.
KAYIP GELİN ORTAYA ÇIKTI
Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Mustafa Ateşoğlu, 3 Eylül 2026 tarihinde polise başvurarak, bir hafta önce evlendiği Mamura Burkhonova'nın düğünde takılan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ile 300 bin lira nakit para ve iPhone 15 marka cep telefonunu bilgisi dışında götürdüğünü ileri sürdü.
Olayın ardından ekipler tarafından yapılan araştırmalarda Burkhonova'nın adına otobüs ve otel kayıtlarında rastlanmadığı öğrenildi.
Ancak Burkhonova, 4 Eylül günü saat 13.30 sıralarında kendi imkanlarıyla polis merkezine giderek ifade verdi.
“ALTINLARIN BİR KISMI KAYINPEDERİMDE”
Sabah’ta yer alan habere göre; Burkhonova ifadesinde, ziynet eşyalarından yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lirayı aldığını savundu. Diğer altınların ise kayınpederi Mehmet Ateşoğlu'nda bulunduğunu iddia eden Burkhonova, bu iddiasını desteklediğini belirttiği yazışmaları da soruşturma dosyasına sundu.
EŞİ VE KAYINPEDERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Cep telefonunun eşi tarafından kendi kullanımına verildiğini savunan Burkhonova, eşi Mustafa Ateşoğlu ile kayınpederi Mehmet Ateşoğlu'nun kendisine ve annesine yönelik hakaret ve tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü.
Burkhonova, yaşananlar nedeniyle eşi Mustafa Ateşoğlu ve kayınpederi Mehmet Ateşoğlu'ndan şikayetçi oldu.
Savcılık talimatıyla tarafların karşılıklı iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Burkhonova'nın ifadesinin ardından dosyanın ikmalen savcılığa gönderileceği belirtildi.