Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

14 yıllık transfer yasağı kalktı, 27 takviye yapıldı: Asıl yerimiz Süper Lig

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
14 yıllık transfer yasağı kalktı, 27 takviye yapıldı: Asıl yerimiz Süper Lig

Ekonomik zorluklar nedeniyle amatör kümeye kadar düşerek 2019'da kapatılan Mersin İdmanyurdu'na ait 2012'deki borçlar nedeniyle 14 yıldır güçlük çeken Yeni Mersin İdmanyurdu, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) verdiği kalıcı dönem transfer yasağına ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) dosyasını kapattı. Kadrosuna 27 oyuncu katan kulüp, 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Türk futbol tarihine damga vurmuş şehir takımlarından 101 yıllık Mersin İdmanyurdu'nun küme düşerek faaliyetlerinin feshedilmesinin ardından takıma yansıyan 14 yıllık transfer yasağını kaldırmayı başaran Yeni Mersin İdmanyurdu, bu sezon mücadele edeceği 3'üncü Lig'de küllerinden doğmanın hesaplarını yapıyor.

Kulübün borcunun olduğu oyuncularla yapılan görüşmelerde anlaşmaya varan Mersin ekibi, CAS kaynaklı 14 yıllık transfer yasağını kaldırmayı başardı. Mersin İdmanyurdu, bu gelişmeyle beraber kadrosuna 27 yeni oyuncu kattı. 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek takım, yeni sezonun ilk maçında 6 Eylül Pazar saat 19.00'da sahasında Mazıdağı Fosfatspor'u ağırlayacak.

"130 MİLYON TL BORÇLA TAKIMIN GELECEĞİNE İPOTEK KOYULDU"

Kulüp başkanı Murat Altındere, Mersin İdmanyurdu'nun 2019'da ekonomik zorluklar nedeniyle kapatıldığını anımsatarak, "Mersin İdmanyurdu'muz bu 101 yıllık tarih yolculuğunda maalesef belli borçlar nedeniyle yaşanan problemlerden kaynaklı, özellikle 3 yabancı oyuncunun 2,5 milyon euro, yani yaklaşık 130 milyon TL gibi yüksek bir rakamla takımın geleceği üzerinde adeta ipotek koydu ve borçlar, alacaklar tahsil edilmediğinde maalesef faizlerle 14 yıl gibi bir süreyle katlanarak kartopu gibi takımın geleceği üzerinde ciddi bir engel oluşturdu" diye konuştu.

Murat Altındere (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiMurat Altındere (Fotoğraf: Instagram)

"FUTBOL TARİHİNDE YENİ BİR SAYFANIN ÖRNEĞİ"

Altındere, yaklaşık 1,5 ay önce göreve başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Takımın transfer yapmasına engel olan, 14 yıl önceye dayanan bu borç böylece kaldırıldı ve transfer tahtamızı geçen cuma günü açmış olduk. Allah'a şükür bugün tertemiz bir sayfayla yine Mersin İdmanyurdu küllerinden doğarak Türk futbol tarihinde yeni bir sayfanın örneği olacak. Mücadelesiyle her zaman örnek olan Akdeniz'in incisi kentimizin, futbol tarihinde asıl yeri olan Süper Lig'e emin adımlarla ilerlemesinin yolunu açmış olduk.

BORCUN YENİ TAKIMA YANSIMA SÜRECİ

Mersin İdmanyurdu'nun 2015-2016 sezonunda Süper Lig'den düştüğünü anımsatan Altındere, sözlerini şöyle sürdürdü:

Süper Lig'den 1. Lig'e, 1. Lig'den 2. Lig'e, 2. Lig'den 3. Lig'e daha sonra da Bölgesel Amatör Lig ve amatöre düşerek adeta tarihin raflarında yerini aldı. Peki bu takım bu şekilde küme düşüp artık futbol aktivitesinin dışına çıkıp amatöre düştüyse bu borç neden buraya kaldı? Açılan davada takımımızın renklerinin bir olması, İçel İdman Yurdu olarak devam eden ve şu an Yeni Mersin İdmanyurdu olarak faaliyet yürüttüğümüz kulübümüzün yöneticilerinin bir kısmının belli dönemler aynı yöneticiler olması, bazı oyuncularımız, altyapılarımız, stadımız, antrenman yapılan yerler, taraftarlarımızın kullandığı logolar, atkılar bunların hepsi aleyhimize delil olarak kullanıldı. CAS'ta 2 sene önce dava kaybedildi. 1925 yılında kurulan Mersin İdmanyurdu'muzun tüm borçları bizim Yeni Mersin İdmanyurdu'muzun borcu haline geldi.

Altındere, kalıcı transfer yasağını kaldırarak rahat bir nefes almaya başladıklarını vurgulayarak, "Çok hızlı hareket ettik. Yani bir taraftan geçmişin zorluklarını, borçlarını kapatırken bir yandan da yeni oyuncularımızla anlaşma yaptık. Temmuzda tesisi olmayan, bir forması olmayan, bir topu olmayan takım aldık. Bu göreve gelir gelmez eski borçları yapılandırdık. Büyük bir bölümünü ödedik. Transfer tahtasını açtık. 27 oyuncumuzla anlaştık. Çok güzel bir kadro kurduk. Gümbür gümbür geliyor Yeni Mersin İdmanyurdu" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ PLAY-OFF VE ŞAMPİYONLUK"

Kentin tüm dinamiklerinin takımla bütünleşmeye başladığını belirten Altındere, şunları kaydetti:

Toplumun her kesimi Yeni Mersin İdmanyurdu ile bütünleşti. Şeffaf bir anlayışla yönetim kurulu sürecimizi yürütüyoruz. Bağış kampanyamız var. Kentin dinamiklerinin desteği var. Yönetim kurulu ve bizlerin bizzati destekleri ve sponsorlarımızın desteğiyle güçlü bir Mersin İdmanyurdu kurduk. Hedefimiz play-off ve şampiyonluk. Takım otobüsümüzün üzerinde de zaten yazıyor 'Küllerimizden yeniden doğuyoruz' diye. Biz yeniden yeni zaferler için yola çıktık. Burada en önemli itici güç taraftarımızdır. Taraftarımızı, kırmızı şeytanlarımızı, kadınlarımızı, çocuklarımızı, ailelerimizi takımımızı desteğe bekliyoruz.

ÖNERİLEN HABERLER
Çılgınlık bu: Transferler tarihe geçti, en pahalı 10
SPOR

Çılgınlık bu: Transferler tarihe geçti, en pahalı 10'a 3 yeni futbolcu girdi
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BATAN GEMİ BULUNDU!
BATAN GEMİ BULUNDU!
Tuğberk İmamoğlu 720 metre derinlikte tespit edildi
EN DÜŞÜK MAAŞ...
EN DÜŞÜK MAAŞ...
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
Köprü ve otoyol özelleştirmesi gündem olmuştu
'AL SANA SANTRFOR KARDEŞİM'
'AL SANA SANTRFOR KARDEŞİM'
Trabzon’un yeni golcüsünü eski hocaları anlattı
7 AYDA 130 TONLUK ALTIN ALIMI!
7 AYDA 130 TONLUK ALTIN ALIMI!
Fiyata bakmadan ‘Merkez’den topluyorlar
SEVDİĞİ KIZ İÇİN KAÇIP GİTTİ
SEVDİĞİ KIZ İÇİN KAÇIP GİTTİ
Süper Lig'de olay futbolcu hakkında karar verildi
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 76 bin lira kâr etti!
OSIMHEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
OSIMHEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
G.Saray'dan 3 sakat oyuncu için açıklama
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇTI
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇTI
Kayıp gelin ortaya çıktı! Damat ve kayınpederi suçladı
8 KM'LİK HATTA 11 DURAK VAR!
8 KM'LİK HATTA 11 DURAK VAR!
Bir kentimize daha tramvay geliyor
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
Kayıp yakınları itiraz edecek
SCHENGEN'DEKİ KURAL DEĞİŞTİ
SCHENGEN'DEKİ KURAL DEĞİŞTİ
Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz!
'AMATÖR KÜMEDE BİLE VERİLMEZ'
'AMATÖR KÜMEDE BİLE VERİLMEZ'
Kadir Sağlam ve VAR isyanı: Tam bir komedi!
"ÖLÜMÜNÜ SEYRETMİŞ"
Dosyada tüyler ürperten ifade ortaya çıktı
HER SORUYA AYNI CEVAP!
HER SORUYA AYNI CEVAP!
Denizolgun'un doktorunun ifadesi ortaya çıktı
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
TRUMP'TAN İHANET SİTEMİ!
TRUMP'TAN İHANET SİTEMİ!
50 üst düzey personel yalan makinesine bağlandı
EMSAL KARAR ÇIKTI
EMSAL KARAR ÇIKTI
İşçinin özel hayatı, işvereni ne kadar ilgilendirir?
ESRARENGİZ ÖLÜM!
ESRARENGİZ ÖLÜM!
Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yunan savaş uçağı hava gösterisinde düştü! F-4 Phantom yere çakıldı
Yunan savaş uçağı hava gösterisinde düştü!
Kaydet
Galatasaray'da Sporting mesaisi: El Chadaille Bitshiabu takımla çalıştı
G.Saray'da Sporting mesaisi: Bitshiabu takımla çalıştı
Kaydet
Tarih öne çekildi... Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, bugün mü başlayacak?
Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, bugün mü başlayacak?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.