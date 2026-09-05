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Spor

"Tam komedi" dedi, Kadir Sağlam ve VAR'a isyan etti: Amatör kümede bile verilmez

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FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın deplasmanda 3-2 kazandığı Başakşehir maçında, ev sahibinin kazandığı penaltı, VAR müdahalesiyle konuk ekibin iptal edilen golü ve son dakikada verilen tartışmalı faul kararını değerlendirdi.

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Hakemlik kariyerine 1998 yılında nokta koyan ve futbol yorumculuğuna başlayan Ahmet Çakar, Fatih Terim Stadyumu'nda 5 gol ve 2 kırmızı karta sahne olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasında hem hakem Kadir Sağlam hem de VAR (Video Yardımcı Hakem) yönetimine sert tepki gösterdi.

Hakem Kadir Sağlam'ın kararları tartışma çıkardı.
Başlık ResmiHakem Kadir Sağlam'ın kararları tartışma çıkardı.

Sabah Gazetesi'nden Ahmet Çakar, "Ancak kabile maçı yönetir" başlıklı yazısında, "Başakşehir lehine verdiği penaltı tam bir komedi. Amatör kümede bile böyle penaltı verilmez" ifadelerini kullandı.

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"KESİN OFSAYT DEĞİL"

VAR müdahalesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Galatasaray golü hakkında ise 64 yaşındaki yorumcu, "Bence Sanchez, kesin ofsayt değil. Yayıncı kuruluş yanlış adamı son adam olarak kabul etti. Oysa ki daha sol beke yakın Başakşehirli oyuncu, ofsaytı bozuyordu" değerlendirmesinde bulundu.

Umut Bozok, 79'uncu dakikada; Nuri Şahin ise maç sonu kırmızı kart gördü.
Başlık ResmiUmut Bozok, 79'uncu dakikada; Nuri Şahin ise maç sonu kırmızı kart gördü.

"İLKOKUL TURNUVASINDA BİLE VERİLMEZ"

Gabriel Sara'nın son dakikada kaydettiği frikik golü öncesi çalınan faul düdüğünü de yanlış bulan FIFA kokartlı eski hakem, "Golden önce de ceza alanının dışında Yunus'a yapılan hareketi faul olarak değerlendirmek acemi işi bile değil. İlkokul futbol turnuvasında küçücük bir çocuğun bile vermeyeceği bir faul" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray maçında penaltı ve kırmızı kart doğru mu? "İş işten geçti"
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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