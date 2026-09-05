Cuma izninde emsal karar! 5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı

Kamu kurumlarında mesai saatine denk gelen cuma namazı için çalışanlara izin verilirken, özel sektörde uygulama işin niteliğine ve işverenin inisiyatifine göre değişiyor. Bu süreçte işin sürekliliği ve tarafların iyi niyet kurallarına uygun hareket etmesi önem taşıyor.

"Çok sayıda işveren iyi niyetli olarak çalışanlarına ibadetlerini ifa etmesi için ücretli izin verebiliyor" diyen Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, "Bu durumda da çalışanların işverenin iyi niyetini istismar etmemesi gerekmektedir" ifadesini kullandı.