Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Cuma izninde emsal karar! 5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Cuma izninde emsal karar! 5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı

Kamu kurumlarında mesai saatine denk gelen cuma namazı için çalışanlara izin verilirken, özel sektörde uygulama işin niteliğine ve işverenin inisiyatifine göre değişiyor. Bu süreçte işin sürekliliği ve tarafların iyi niyet kurallarına uygun hareket etmesi önem taşıyor.

"Çok sayıda işveren iyi niyetli olarak çalışanlarına ibadetlerini ifa etmesi için ücretli izin verebiliyor" diyen Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, "Bu durumda da çalışanların işverenin iyi niyetini istismar etmemesi gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Cuma izninde emsal karar! 5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Karakaş, çarpıcı ifadeler kullandı. Karakaş'ın yazısı şöyle:

"Ancak Yargıtay kararlarına da yansıdığı üzere bazı çalışanlar cuma namazına gideceğim diye camiye gitmek yerine kahvehaneye ya da diğer ilgisiz yerlere gittikleri de görülmektedir. Elbette istismarcı çalışanlar tazminatsız işten atılmaktadır. Bu konuda Yargıtay işvereni haklı bulmaktadır.

Cuma izninde emsal karar! 5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı

GEÇMİŞTEN GELEN DÜZEN, GELECEĞE GÜVENCEDİR

Diğer yandan uzun süreden beri cuma namazı izni verilmesi iş yerinde gelenek olmasına rağmen, çalışanın bu saatlerde namaz için iş yerinden çıkmasını "Vay iş yerini izinsiz terk ettin! Seni işten atıyorum" demek de kötü niyettir.

Zira hukuk sistemimizde "Geçmişten gelen düzen, geleceğe güvencedir." Çalışma hayatında yıllardır süregelen bir uygulamanın, işveren tarafından tek taraflı olarak aniden kaldırılması çalışma şartlarında aleyhe değişiklik teşkil etmektedir.

Bu konuda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin emsal niteliğinde yerleşik bir kararı bulunmaktadır. Yargıtay’ın bu içtihat metninde, 5 yılı aşkın süredir uygulanan cuma namazı izninin bir "iş şartı" hâline geldiğini ve işçinin bu hakkının kısıtlanması üzerine iş yerini terk etmesinin eylemli haklı fesih sayılacağını kabul etmiştir.

Cuma izninde emsal karar! 5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı

OLAYIN GELİŞİMİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Davacı çalışan, 1998 yılından beri mühendisi olarak işe başlamıştır. 30.03.2001 tarihinde askerlik nedeniyle haklarını alarak ayrılmıştır. Askerlik dönüşü tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlamıştır. Sonradan Satın Alma Müdürü görevine getirilmiştir.

Söz konusu iş yerinde mühendis ve müdürlerin mesaiye giriş-çıkışlarında imza atma zorunluluğu bulunmamaktadır. Davacı çalışan görev alanı gereği kısa süreli giriş-çıkışlar yapmaktadır.

  • 5 Yıllık Gelenek: İş yerinde 5 yılı aşkın süredir cuma namazı saatlerinde izin verilmektedir.
  • Saat Ayarlaması: İşveren, yaz-kış saat uygulamasına göre öğle arasını cuma namazına göre ayarlamıştır.
  • Ani Tutum Değişikliği: İşveren, birdenbire tutum değiştirerek davacıya mesai saatinde izin almadan çıktığı gerekçesiyle yazılı ihtar vermiştir.
  • İş Yerini Terk: Davacı savunma vermeyerek iş yerini terk etmiş ve bir daha dönmemiştir.
  • Karşı Dava: İşveren de İş Kanunu m. 25/II-g uyarınca devamsızlık gerekçesiyle çıkış vermiş ve ihbar tazminatı istemiyle karşı dava açmıştır.
Cuma izninde emsal karar! 5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı

YEREL MAHKEME KARARI

Yerel Mahkeme; iş sözleşmesinde işverenin çalışma saatlerini düzenleme yetkisinin bulunduğunu, işverenin kötü niyetli olmadığını ve davacının izinsiz olarak işi terk ettiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini reddetmiştir.

Ayrıca fazla mesai ve genel tatil alacakları hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermemiştir.

Cuma izninde emsal karar! 5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI

Yargıtay, Yerel Mahkeme kararını BOZMUŞTUR. Bozma gerekçeleri şunlardır:

  • İş Şartının Oluşması: 5 yılı aşkın süren uygulama "iş şartı" hâline gelmiştir. İşverenin bunu tek taraflı değiştirmesi İş Kanununa aykırıdır.
  • Eylemli Haklı Fesih ve Kıdem Tazminatı: İşçi, aleyhe değişikliği kabul etmeyerek iş yerini terk etmiş ve sözleşmeyi haklı nedenle eylemli olarak feshetmiştir. Kıdem tazminatına hak kazanmıştır.
  • Eksik Hüküm Kurulması: Dava dilekçesinde talep edilen fazla mesai, hafta tatili ve bayram ücretleri hakkında olumlu/olumsuz bir karar verilmemesi hatalıdır.
Cuma izninde emsal karar! 5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı

HASILIKELAM: "Tatlı kelam yerinden çıkarır yılanı, kazanılmış hak yaşatır insanı."

Bu karar, iş sözleşmesinde yazılı olmasa dahi uzun süre uygulanan hakların "iş yeri uygulaması" ve "iş şartı" hâline geldiğini açıkça göstermektedir. İşverenler, "yetki bende" diyerek yıllardır süregelen hakları tek taraflı olarak geri alamazlar. İşçinin çalışma şartlarındaki olumsuz değişikliği kabul etmeyip işi bırakması haklı fesihtir.

Değerli okurlar! Sizlerin karşılaştığı sorunlar, beklentiler, talep ve temenniler son derece kıymetlidir. Görüşlerinizi, yaşadığınız prim ve emeklilik aksaklıklarını bizlerle paylaşarak sesimize güç katabilirsiniz. Desteğiniz, sesimizin daha gür çıkması ve sesinizin duyulması için en büyük rehberimizdir.

Görüş ve yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum.

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İSA KARAKAŞ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞANTAJCI AVUKATLAR
ŞANTAJCI AVUKATLAR
Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
Başakşehir'de 5 gol ve 1 kırmızı kart
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
Savaş sonrası Orta Doğu için yeni plan
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN...
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN...
Musibetlerden ders çıkarmak önemli bir mesele
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
Kuralsız servisçi korsanı patlattı
TELEFONLAR SUSMADI!
TELEFONLAR SUSMADI!
Vatandaş akın etti, tek tek incelenecek
GÖZLER ÜSKÜDAR'DA!
GÖZLER ÜSKÜDAR'DA!
CHP'li 4 isim AK Parti'ye geçti dengeler değişti
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
Terör propagandasına geçit yok
TOPLAM 5 MAÇ MEN
TOPLAM 5 MAÇ MEN
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı
"BU YÜZDEN GÖNDERDİLER"
Buruk'tan Fenerbahçe ve Talisca sözleri
YENİ SALDIRI SİNYALİ
YENİ SALDIRI SİNYALİ
Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi!
DUMANIN DA BEDELİ OLACAK!
DUMANIN DA BEDELİ OLACAK!
Türkiye’de yeni dönem 2027’de başlıyor
YABANCI VAR TEPKİSİ
YABANCI VAR TEPKİSİ
"İyi olmayanları buraya gönderiyorlar"
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
Marmara faciasında kaptanın 'gözcü' itirafı
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Victor Osimhen şoku
ALMANYA'DA ALARM!
ALMANYA'DA ALARM!
Evinden patlayıcı çıktı, özel harekattan kaçtı
TRUMP'TAN FED'E AÇIK TEHDİT
TRUMP'TAN FED'E AÇIK TEHDİT
"Faizi düşürün, ticareti durdururum"
İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
Meksikalı milletvekili aracında ölü bulundu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
Direksiyonsuz yolculuk başladı! Tesla’nın robotaksisi yollara indi
Robotaksisi yollara indi! Ne direksiyon var ne pedal
Kaydet
İzmir'e 300 milyon $'lık veri merkezi! Vodafone ve DAMAC Digital'den dev yatırım
İzmir'e 300 milyon $'lık veri merkezi
Kaydet
Emisyon ticaret sistemiyle yeni döneme adım adım! Karbon salınımları ekonomik değere dönüşecek
Karbon salınımları ekonomik değere dönüşecek
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.