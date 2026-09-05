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Gizli verileri sızdırmışlar: Hukuk bürolarındaki yasa dışı paneller deşifre oldu

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Gizli verileri sızdırmışlar: Hukuk bürolarındaki yasa dışı paneller deşifre oldu

Kişisel verileri ticari rant kapısına çeviren hukuk bürolarına darbe indi. Büroların, yasa dışı paneller üzerinden tapudan kimlik bilgilerine kadar tüm verileri sorgulayıp sahte borç ihbarlarıyla dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Son dönemlerde bazı hukuk bürolarının HukukBİS ve AsistBİS adı verilen yasa dışı panel sistemlerini kullandığı öne sürülüyordu. Bu sistemlerle vatandaşların “borç, haciz ve adınıza suç isnat edildi” denilerek dolandırıldığına ilişkin çok sayıda olay gündeme geliyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 hukuk bürosunda arama yapılırken 24 avukat ve 7 sivil personel olmak üzere toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 16 avukatın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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Soruşturmanın önceki aşamalarında şüphelilerden elde edilen dijital materyallerde panel erişim kayıtları, doğrulama kodları, uzaktan bağlantı izleri ve veri sorgu çıktıları bulundu.

Gizli verileri sızdırmışlar: Hukuk bürolarındaki yasa dışı paneller deşifre oldu
Başlık ResmiGizli verileri sızdırmışlar: Hukuk bürolarındaki yasa dışı paneller deşifre oldu

Güvenlik uygulamalarıyla girilen panellerin bürolardan yönetildiği ve kimlik, adres, SGK, tapu gibi hassas bilgilere erişim sağlandığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde söz konusu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı belirlendi.

Gizli verileri sızdırmışlar: Hukuk bürolarındaki yasa dışı paneller deşifre oldu
Başlık ResmiGizli verileri sızdırmışlar: Hukuk bürolarındaki yasa dışı paneller deşifre oldu

Bazı büroların ise herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemlerle ulaşarak, “borcunuz yasal takibe düştü”, “hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” şeklindeki gerçeğe aykırı ifadelerle mağduriyet oluşturduğu kaydedildi.

Soruşturma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve Siber Güvenlik Kanununa muhalefet suçlarından yürütülüyor. Adalet Bakanı Gürlek “Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak” dedi.

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