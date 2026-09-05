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3. Sayfa

Esenyurt’ta polise silahlı saldırı! Korsan taksici dehşet saçtı

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Esenyurt’ta polise silahlı saldırı! Korsan taksici dehşet saçtı

Esenyurt’ta korsan taşımacılık denetimi sırasında kan aktı. Hakkında işlem yapılan şahıs, aracının bağlanacağını öğrenince sivil polise silahla ateş açtı. Sırtından vurulan memur ağır yaralanırken, taksici de aynı silahla kendisini vurdu.

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Olay, Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan bir araç ekipler tarafından durduruldu.

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HAKKINDA İŞLEM BAŞLATAN POLİSİ VURDU

Araç sürücüsü E.A. hakkında işlem başlatıldı. Aracın bağlanacağını öğrenen sürücü, işlemlerin tamamlanmasının ardından yanında bulunan silahla polis memuruna arkadan ateş açtı.

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POLİSİN DURUMU AĞIR

Saldırıda sivil trafik polisi M.A.T. sırtından vurularak ağır yaralandı. E.A. ise saldırının ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru M.A.T. ile E.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’ta polise silahlı saldırı! Korsan taksici dehşet saçtı
Başlık ResmiEsenyurt’ta polise silahlı saldırı! Korsan taksici dehşet saçtı

Hastaneye kaldırılan polis memuru M.A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. E.A.'nın da ağır yaralı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Esenyurt’ta polise silahlı saldırı! Korsan taksici dehşet saçtı
Başlık ResmiEsenyurt’ta polise silahlı saldırı! Korsan taksici dehşet saçtı

ZANLI EMEKLİ POLİS ÇIKTI!

Öte yandan E.A.’nın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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