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Taksi içindeki dehşet kamerada! Polise silah çekti, hayatını kaybetti… Polis meşru müdafaadan yargılanacak

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Bursa’da hesap tartışmasında bir kişiyi vuran ve taksiye binen Berk Keleş, kendisini durdurmaya çalışan polisin ikazına uymadı, polise silah sıktı. Polisin karşılık vermesinin ardından başından vurulan Keleş, hayatını kaybetti. Polis, adli kontrolle serbest bırakılırken, korku dolu anlar taksinin araç iç kamerasına yansıdı.

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre 35 yaşındaki Berk Keleş, yemek yiyip alkol aldıktan sonra hesabı fazla buldu, çalışanlarla arasında tartışma çıktı. İşyeri müdürü Keleş’i evine göndermek için taksi çağırdı.

İşyeri önünde bağırmaya ve hakaret etmeye devam eden Keleş, işyeri çalışanı Önder Y.’yi tabancayla bacağından yaraladı ve taksiye bindi.

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POLİSE SİLAH DOĞRULTTU

Yaşananlara tanıklık eden izinli polis memuru M.S. Keleş'e polis olduğunu belirterek "Dur polis, silahını bırak, teslim ol" şeklinde ihtarlarda bulundu. Keleş, taksinin içerisinden silahını çıkararak polis memuruna doğrulttu. Ardından silahını ateşledi. Polis memuru M.S. de silahını çekerek karşılık verdi. Başından vurulan Keleş, hayatını kaybetti.

Taksi içindeki dehşet kamerada! Polise silah çekti, hayatını kaybetti… Polis meşru müdafaadan yargılanacak
Başlık ResmiTaksi içindeki dehşet kamerada! Polise silah çekti, hayatını kaybetti… Polis meşru müdafaadan yargılanacak

2,79 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Keleş’in yapılan otopsisinde 2,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay sırasında bacağından vurulan Önder Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ay süren soruşturmada polis memuru M.S. hakkında iddianame hazırladı.

Korkunç anlar taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

Taksi içindeki dehşet kamerada! Polise silah çekti, hayatını kaybetti… Polis meşru müdafaadan yargılanacak
Başlık ResmiTaksi içindeki dehşet kamerada! Polise silah çekti, hayatını kaybetti… Polis meşru müdafaadan yargılanacak

POLİS MEMURUNA İDDİANAME

İddianamede, Keleş’in önce Önder Y.’yi silahla yaraladığı, ardından işyeri önündeki kalabalığa silah doğrultarak "Yakarım lan burayı, vuracağım hepinizi" şeklinde tehditlerde bulunduğu ve sonrasında kendisini polis olarak tanıtan M.S.’ye ateş ettiği belirtildi.

Taksi içindeki dehşet kamerada! Polise silah çekti, hayatını kaybetti… Polis meşru müdafaadan yargılanacak
Başlık ResmiTaksi içindeki dehşet kamerada! Polise silah çekti, hayatını kaybetti… Polis meşru müdafaadan yargılanacak

'GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ'

Savcılık, M.S.’nin hem yaralanan Önder Y.’ye yönelik saldırı hem işyeri önündeki kalabalığın güvenliği hem de kendi hayatına yönelik silahlı saldırı karşısında görevinin gereklerine uygun hareket ettiğini değerlendirdi. İddianamede, polis memurunun eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 25’inci maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hükümleri kapsamında kaldığı görüşüne yer verildi.

Polis memuru M.S.’nin avukatı Sedat Gülen yaşanan olay anındaki müdahaleye ilişkin “Müvekkilimin silahında ateşe hazır mermiler bulunmasına rağmen şahıs etkisiz hale geldikten sonra ateş etmeyi sürdürmemesi de bu durumu göstermektedir” dedi. Gülen, olayın üçüncü kişi lehine meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru, meşru müdafaa iddiasıyla yargılanacak.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa
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