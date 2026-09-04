İran’a yönelik tehditlerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, daha önce hedef gösterdiği Kazma Dağı için bu defa "çok yakında vurabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi yakınında yer alan ve içinde santrifüjler bulunduğu öne sürülen Kazma Dağı'nı yine hedef aldı.

Trump son tehdidinde, "Eğer Kazma Dağı'nda herhangi bir faaliyet varsa, burayı çok yakında vurabiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri, daha önce de hedef gösterdiği Kazma Dağı’nı yeniden gündeme taşıdı. ABD Başkanı, temmuz ayında İran’daki tesisi vuracaklarını söylemiş ve "Kazma Dağı’nı ortadan kaldıracağız. İranlılara hazır olmalarını söyleyin" şeklinde tehditte bulunmuştu.

Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa "çok yakında" dedi

Trump, temmuz ayının ilerleyen günlerinde de İran ile anlaşmaya varılamaması halinde Kazma Dağı’nın hedef alınabileceğini yinelemişti.

NATANZ’IN YAKININDA, YERİN ALTINDA

Kazma Dağı, Natanz Nükleer Santrali'ne bir buçuk kilometre mesafede bulunuyor.

Dağın en önemli özelliği sert granit yapısına sahip olması. İran'ın dağın altında 80 ila 100 metre derinliğe kadar kazı yaptığı iddia ediliyor. Dağın toplam derinliğinin ise 600 metreye kadar ulaştığı belirtiliyor.

Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa "çok yakında" dedi

Dağın içindeki kazı çalışmalarının ilk olarak 2007 yılında planlandığı ancak kazıların sistematik olarak 2020 yılında başladığı ifade ediliyor.

İran’ın, Natanz Nükleer Santrali’nde 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sabotaj eylemleri nedeniyle önemli santrifüjlerini güvence altına almak için Natanz’a oldukça yakın Kazma Dağı’nın içine taşıdığı iddia ediliyor.

Nitekim en gelişmiş sığınak delici bombaların dahi granit yapısı nedeniyle dağın iç kesimlerine nüfuz edemediği belirtiliyor.

Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa "çok yakında" dedi

İran’ın eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de ülkesinin, Natanz Nükleer Santrali'nin 2020 ve 2021 yılında zarar görmesinin ardından üretim zincirinin kırılmaması amacıyla santrifüjlerin taşınmasının gündemde olduğunu ve konuyla ilgili bir dağın içerisine yerleştirileceğini açıklamıştı.

Salihi santrifüjlerin nereye taşınacağına dair bölge ismi vermese de üretim zincirinin kırılmaması adına uzak bir bölgeye değil Kazma Dağı’nın içine taşındığı yorumları yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de 12 gün süren savaş sırasında İran'a ait üçüncü bir nükleer tesisin hasar gördüğünü, İsfahan yakınlarındaki bu tesisin saldırı sırasında henüz faaliyete geçmediğini açıklamıştı.

Erakçi’nin bu ifadelerinin de yeni santralin Kazma Dağı’nın derinliklerinde kurulduğu iddialarını güçlendirdiği yorumları yapılmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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