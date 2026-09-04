Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa "çok yakında" dedi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa

İran’a yönelik tehditlerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, daha önce hedef gösterdiği Kazma Dağı için bu defa "çok yakında vurabiliriz" dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi yakınında yer alan ve içinde santrifüjler bulunduğu öne sürülen Kazma Dağı'nı yine hedef aldı.

Trump son tehdidinde, "Eğer Kazma Dağı'nda herhangi bir faaliyet varsa, burayı çok yakında vurabiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri, daha önce de hedef gösterdiği Kazma Dağı’nı yeniden gündeme taşıdı. ABD Başkanı, temmuz ayında İran’daki tesisi vuracaklarını söylemiş ve "Kazma Dağı’nı ortadan kaldıracağız. İranlılara hazır olmalarını söyleyin" şeklinde tehditte bulunmuştu.

Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa "çok yakında" dedi
Başlık ResmiTrump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa "çok yakında" dedi

Trump, temmuz ayının ilerleyen günlerinde de İran ile anlaşmaya varılamaması halinde Kazma Dağı’nın hedef alınabileceğini yinelemişti.

NATANZ’IN YAKININDA, YERİN ALTINDA

Kazma Dağı, Natanz Nükleer Santrali'ne bir buçuk kilometre mesafede bulunuyor.

Dağın en önemli özelliği sert granit yapısına sahip olması. İran'ın dağın altında 80 ila 100 metre derinliğe kadar kazı yaptığı iddia ediliyor. Dağın toplam derinliğinin ise 600 metreye kadar ulaştığı belirtiliyor.

Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa "çok yakında" dedi
Başlık ResmiTrump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa "çok yakında" dedi

Dağın içindeki kazı çalışmalarının ilk olarak 2007 yılında planlandığı ancak kazıların sistematik olarak 2020 yılında başladığı ifade ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
ABD duyurdu! Avrupa Birliği, İran’a yönelik
DÜNYA

ABD duyurdu! Avrupa Birliği, İran’a yönelik 'Ekonomik Tecrit Operasyonu'na resmen katıldı

İran’ın, Natanz Nükleer Santrali’nde 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sabotaj eylemleri nedeniyle önemli santrifüjlerini güvence altına almak için Natanz’a oldukça yakın Kazma Dağı’nın içine taşıdığı iddia ediliyor.

Nitekim en gelişmiş sığınak delici bombaların dahi granit yapısı nedeniyle dağın iç kesimlerine nüfuz edemediği belirtiliyor.

Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa "çok yakında" dedi
Başlık ResmiTrump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa "çok yakında" dedi

İran’ın eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de ülkesinin, Natanz Nükleer Santrali'nin 2020 ve 2021 yılında zarar görmesinin ardından üretim zincirinin kırılmaması amacıyla santrifüjlerin taşınmasının gündemde olduğunu ve konuyla ilgili bir dağın içerisine yerleştirileceğini açıklamıştı.

Salihi santrifüjlerin nereye taşınacağına dair bölge ismi vermese de üretim zincirinin kırılmaması adına uzak bir bölgeye değil Kazma Dağı’nın içine taşındığı yorumları yapıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
İran’la savaş büyüyecek mi? ABD Başkan Yardımcısı Vance’den dikkat çeken açıklama
DÜNYA

İran’la savaş büyüyecek mi? ABD Başkan Yardımcısı Vance’den dikkat çeken açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de 12 gün süren savaş sırasında İran'a ait üçüncü bir nükleer tesisin hasar gördüğünü, İsfahan yakınlarındaki bu tesisin saldırı sırasında henüz faaliyete geçmediğini açıklamıştı.

Erakçi’nin bu ifadelerinin de yeni santralin Kazma Dağı’nın derinliklerinde kurulduğu iddialarını güçlendirdiği yorumları yapılmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
Terör propagandasına geçit yok
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
Başakşehir'de 5 gol ve 1 kırmızı kart
TOPLAM 5 MAÇ MEN
TOPLAM 5 MAÇ MEN
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
Marmara faciasında kaptanın 'gözcü' itirafı
YENİ SALDIRI SİNYALİ
YENİ SALDIRI SİNYALİ
Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi!
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Victor Osimhen şoku
TRUMP'TAN FED'E AÇIK TEHDİT
TRUMP'TAN FED'E AÇIK TEHDİT
"Faizi düşürün, ticareti durdururum"
ALMANYA'DA ALARM!
ALMANYA'DA ALARM!
Evinden patlayıcı çıktı, özel harekattan kaçtı
GENÇLERE ENERJİ BURSU!
GENÇLERE ENERJİ BURSU!
Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek
30 YIL SONRA YENİDEN!
30 YIL SONRA YENİDEN!
Aselsan'ın yerli telefon hamlesi nasıl yarım kaldı?
10 CANIN HESABI SORULUYOR
10 CANIN HESABI SORULUYOR
"Erasmus'ta şikayet edildi, Mersin'de uyarıldı, durmadı"
TÜM MECLİS TESTE GİRECEK
TÜM MECLİS TESTE GİRECEK
Keçiören'in ardından bir belediye daha harekete geçti
NE MEZARLIK KALDI NE ORMAN
NE MEZARLIK KALDI NE ORMAN
Bir il seferber oldu! 12 geçti, izi dahi yok
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
Kiralık sosyal konutların teslim tarihi belli oldu
TRANSFER SON ANDA İPTAL
TRANSFER SON ANDA İPTAL
Samsunspor'dan Beşiktaş'a tepki: Belgeleri paylaşırız
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
İşte BİM, Migros ve ŞOK'a kesilen cezalar
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZİ
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZİ
G.Saray'dan ikinci defa ayrılan yıldız için karar
İŞTE İSTENEN CEZA
İŞTE İSTENEN CEZA
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazır!
3 YIL CEZASI VAR
3 YIL CEZASI VAR
Avrupa ülkesinde seferberlik kartları dağıtıldı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Zelenskiy duyurdu: ABD'den kritik Moskova-Kiev ziyareti
Zelenskiy duyurdu: ABD'den kritik Moskova-Kiev ziyareti
Kaydet
Başakşehir'de Nuri Şahin kırmızı kart gördü
Başakşehir'de Nuri Şahin kırmızı kart gördü
Kaydet
Futbolseverlerin memleketlerindeki Nesine 2. ve 3. Lig heyecanı Tivibu'da
Futbolseverlerin memleketlerindeki Nesine 2. ve 3. Lig heyecanı Tivibu'da
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.