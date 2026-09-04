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Dünya

Avrupa ülkesinde seferberlik kartları dağıtılıyor! Çağrıya uymayana 3 yıl hapis var

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Avrupa ülkesinde seferberlik kartları dağıtılıyor! Çağrıya uymayana 3 yıl hapis var
Fotoğraf Başlığı Avrupa ülkesinde seferberlik kartları dağıtılıyor! Çağrıya uymayana 3 yıl hapis

Polonya'da ordu, yedek askerlerin yanı sıra doktor, bilişim uzmanı ve lojistikçi gibi kritik meslek gruplarındaki sivillere seferberlik kartları gönderiyor. Savaş veya seferberlik halinde nerede ve hangi görevin üstlenileceğini bildiren çağrıya uymayanlar en az 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

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Polonya'da Askeri Askerlik Merkezleri tarafından vatandaşlara gönderilen seferberlik kartları yeniden gündemde.

Polonya basınından RMF24'ün haberine göre kartlar yalnızca askerlik geçmişi bulunan kişilere değil, ordunun kriz veya savaş döneminde ihtiyaç duyabileceği belirli meslek gruplarına da gönderiliyor.

Seferberlik kartları barış döneminde hazırlanıyor. Belgede, muhtemel bir seferberlik veya savaş durumunda kişinin hangi birime ve nereye başvurması gerektiği yazmakta.

Avrupa ülkesinde seferberlik kartları dağıtılıyor! Çağrıya uymayana 3 yıl hapis var
Başlık ResmiAvrupa ülkesinde seferberlik kartları dağıtılıyor! Çağrıya uymayana 3 yıl hapis var

DOKTORLAR VE BİLİŞİM UZMANLARI DA ALABİLİR

Kartların öncelikle yedek askerlere gönderildiğini aktaran Polonya basını, ordunun ihtiyaç duyduğu kritik alanlarda çalışan sivillerin de kapsama girebildiğini yazdı.

Doktorlar, bilişim uzmanları ve lojistikçilerin yanı sıra enerji, ulaşım, iletişim ve idare alanlarında çalışan siviller de savaş veya seferberlik halinde orduya destek vermek üzere görevlendirilebiliyor.

Söz konusu kişilerin görevleri barış döneminde belirleniyor. Böylece muhtemel bir kriz veya savaş halinde kimin, nerede ve hangi görevi üstleneceği önceden planlanmış oluyor.

ÇAĞRIYA UYMAYANA EN AZ 3 YIL HAPİS

Kartı alan kişilerin seferberlik ilan edildiğinde belgede belirtilen tarih ve yerde hazır bulunması gerekiyor.

RMF24, yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin en az 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini aktardı.

Ancak bazı istisnalar bulunuyor. Yaş sınırının aşılması, kalıcı olarak yurt dışına yerleşme veya kişinin verilen görevi yerine getiremeyecek durumda olması görevlendirmenin iptal edilmesine yol açabiliyor.

Aynı anda çağrı alan eşlerin 18 yaşından küçük çocuklarının bulunması da istisna kapsamında değerlendirilebiliyor.

ORDU "HER YIL YAPILIYOR" DEDİ

Seferberlik kartlarının dağıtılması savaş hazırlığı tartışmalarını beraberinde getirirken, Polonya ordusundan uygulamanın niteliğine ilişkin açıklama geldi.

Merkezi Askeri Askerlik Merkezi temsilcileri, kartların gönderilmesinin olağanüstü yeni bir uygulama olmadığını, prosedürün standart olduğunu ve her yıl gerçekleştirildiğini öne sürdü.

KARTLARDAKİ RENKLERİN ANLAMI VAR

Seferberlik kartlarında yer alan renkli şeritler, kişiye verilen görevin türünü ve savaş veya seferberlik durumunda yerine getirmesi gereken yükümlülüğü gösteriyor.

Kırmızı şeritli kart, savaş ilan edilmesi halinde belirlenen askeri birimde aktif hizmete katılmakla yükümlü pasif yedek askerlere veriliyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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