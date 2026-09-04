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Spor

Trabzonspor yeni golcüsüne kavuştu

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Trabzonspor yeni golcüsüne kavuştu

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu 22 yaşındaki santrfor futbolcu Ali Habeşoğlu, Trabzon'a geldi. Bordo mavili takıma transfer olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Habeşoğlu, "Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum." dedi.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'da forma giyen Habeşoğlu, bordo-mavili kulüple transfer görüşmelerinde bulunmak için geldiği Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Trabzonspor'a transfer olmaktan büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Habeşoğlu, "Öncelikle çok mutluyum, çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum." dedi.

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"TAKIMDA ÇOK YILDIZ İSİM VAR"

Tercihinin hep Trabzonspor olduğunu aktaran Habeşoğlu, "Çok yıldız isim var. Çok mutluyum öncelikle. İnşallah onlardan her şeyi öğrenip daha iyi gelişeceğimi düşünüyorum. Tercihim hep Trabzon oldu. O yüzden çok mutluyum. İnşallah dediğim gibi şans bulursam en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Habeşoğlu, Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

Açıklamanın ardından Habeşoğlu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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