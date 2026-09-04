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Eğitim

Sınav sonucunu gösteren 100 bin lirayı kaptı! Belediye başkanı sözünü tuttu, paralar hesapta

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Sınav sonucunu gösteren 100 bin lirayı kaptı! Belediye başkanı sözünü tuttu, paralar hesapta

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere beldesinde iki öğrencinin üniversite başarısı karşılıksız kalmadı. YKS'de diş hekimliği fakültelerine yerleşen Kübra Baki ve Gülbahar Kesici'ye belediye tarafından kişi başı 100 bin TL eğitim desteği verildi.

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı göstererek tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk fakültelerine yerleşen öğrencilere yönelik nakdi yardım projesi hayata geçirildi.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, daha önce açıkladığı proje kapsamında üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik verilen destek sözünü yerine getirdi.

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Bu kapsamda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan Kübra Baki ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yerleşen Gülbahar Kesici makamda ağırlandı.

Sınav sonucunu gösteren 100 bin lirayı kaptı! Belediye başkanı sözünü tuttu, paralar hesapta
Başlık ResmiSınav sonucunu gösteren 100 bin lirayı kaptı! Belediye başkanı sözünü tuttu, paralar hesapta

3 BÖLÜME DAHA DESTEK

Başkan Dırbaz Büyüksu, kabulde yaptığı açıklamada eğitime yapılan yatırımın bölgenin geleceği için kritik olduğunu belirterek, tıp, eczacılık, diş hekimliği ve hukuk fakültelerine yerleşip Esendere’de ikamet eden her öğrenciye 100 bin TL nakdi destek sağladıklarını yineledi.

Büyüksu, belediyecilik anlayışlarının gençlerin yarınlarına yatırım yapmaya odaklandığını ifade etti.

Sınav sonucunu gösteren 100 bin lirayı kaptı! Belediye başkanı sözünü tuttu, paralar hesapta
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Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan Kübra Baki, sağlanan desteğin kendileri için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yerleşen Gülbahar Kesici ise bu tür teşviklerin artarak devam etmesini dilediklerini kaydetti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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