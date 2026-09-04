Rekor seviyelerin ardından altında yön tartışması yeniden başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, Fed’in atacağı adımların altın üzerindeki etkisini değerlendirirken, önümüzdeki süreçte fiyatlamayı değiştirebilecek gelişmelere dikkat çekti.

ABD'den gelen kritik istihdam verisi, altın piyasasında beklenmedik hareketi beraberinde getirdi. Ekonomist Muhammet Bayram, veri açıklanmadan önce katıldığı CNN Türk canlı yayında ABD tarım dışı istihdam rakamının altının yönü açısından belirleyici olacağını söylemiş, özellikle 58 binlik seviyeye dikkat çekmişti.

Bayram, altın yatırımcısına kısa vadeli sert hareketler karşısında temkinli olma çağrısı yaparken, piyasanın gözünü Fed'in faiz politikasına çevirmişti. Ekonomiste göre ABD'den gelecek istihdam verisi, Fed'in faiz kararına ilişkin beklentileri değiştirecek ve bu durum doğrudan altın fiyatlarına yansıyacaktı.

Altının geleceği için kritik sinyaller! Uzman isim uyardı: Kazandım derken kaybetmeyin

Bayram canlı yayında, "Fed faiz indirirse altın artacak. Fed faiz artırırsa altın düşecek" diyerek altındaki hareketin temel belirleyicisinin ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası olduğunu vurguladı.

"58 BİNİN ALTINDA GELİRSE ALTIN HIZLA YÜKSELEBİLİR"

Bayram, özellikle tarım dışı istihdam verisinin 58 binin altında gelmesi halinde piyasaların Fed'e ilişkin beklentisinin değişebileceğini söyledi.

Ekonomist, böyle bir durumda Fed'in faiz artışına gitmeyeceğinin fiyatlanabileceğini ve bunun altın için yukarı yönlü hareketi tetikleyebileceğini belirtti. Bayram, verinin beklentinin altında kalması halinde altının daha önce gördüğü 7300-7400 seviyelerine hızlı şekilde taşınabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Altının geleceği için kritik sinyaller! Uzman isim uyardı: Kazandım derken kaybetmeyin

Ancak piyasaların beklediği veri açıklandığında tablo Bayram'ın işaret ettiği senaryonun tam tersine döndü.

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ABD'de ağustos ayında tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise yaklaşık 55 bin kişilik artış yönündeydi. Böylece gerçekleşen rakam beklentinin yaklaşık üç katına çıktı. İşsizlik oranı da yüzde 4,1 seviyesinde oldu.

ALTINDA SERT HAREKET

Verinin açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert satış görüldü. Veri öncesi 4.465 dolar seviyelerinde bulunan ons altın, 4.366 dolara kadar geriledi. Altının gram fiyatı ise 6.960 lira seviyelerinden 6.799 liraya kadar geriledi. Ons altında kayıp 99 doları, gram altında ise 161 lirayı buldu.

Altının geleceği için kritik sinyaller! Uzman isim uyardı: Kazandım derken kaybetmeyin

BAYRAM NEDEN BU VERİYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ?

Bayram'ın canlı yayındaki değerlendirmesinin merkezinde yalnızca istihdam rakamı değil, bu rakamın Fed'in faiz politikası üzerinden altına nasıl yansıyacağı bulunuyordu.

Ekonomist, ABD'deki istihdam verisinin ekonominin canlılığını gösteren önemli göstergelerden biri olduğunu belirterek, Fed'in faiz kararlarının tahvil faizleri ve dolayısıyla altın üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Bayram ayrıca son dönemde altındaki sert hareketlere karşı yatırımcıların ani kararlar vermemesi gerektiğini belirterek kademeli alım ve kademeli satış yaklaşımını savundu.

Altının geleceği için kritik sinyaller! Uzman isim uyardı: Kazandım derken kaybetmeyin

Canlı yayında, "Biz riski çok fazla sevmeden biraz daha temkinli, kademeli olarak alma ve kademeli olarak satma tarafındayız" diyen Bayram, altının bir hafta içerisinde çok hızlı yükselip sonraki hafta sert biçimde gerileyebildiğine dikkat çekti.

Altının geleceği için kritik sinyaller! Uzman isim uyardı: Kazandım derken kaybetmeyin

Bu nedenle ABD istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte piyasadaki yeni denklem, Bayram'ın veri öncesinde işaret ettiği "58 bin altı" senaryosundan, beklentilerin çok üzerinde gelen 162 binlik istihdam artışının Fed'in faiz politikasına etkisine kaydı.

Güçlü veri sonrası piyasalarda Fed'in daha sıkı bir politika izleyebileceği beklentisi güçlenirken, bu durum altın üzerinde satış baskısı oluşturdu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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