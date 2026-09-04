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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 922 bin 900 liraya geriledi!

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 922 bin 900 liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 916 bin lira, en yüksek 6 milyon 945 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 922 bin 900 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 927 bin 300 liradan tamamlamıştı.

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ALTINDA TOPLAM İŞLEM HACMİ 1 MİLYAR 467 MİLYON 600 BİN 236,02 LİRA

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 467 milyon 600 bin 236,02 lira, işlem miktarı ise 211,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 744 milyon 845 bin 367,86 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 922 bin 900 liraya geriledi!
Başlık ResmiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 922 bin 900 liraya geriledi!

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Akbank ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.927.300,004.444,00
En Düşük6.916.000,004.432,30
En Yüksek6.945.000,004.480,00
Kapanış6.922.900,004.432,30
Ağırlıklı Ortalama6.929.124,774.452,73
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.467.600.236,02
Toplam İşlem Miktarı (Kg)211,94
Toplam İşlem Adedi40
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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