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Spor

2026 model Galatasaray'ın "maaş" raporu: 11 gitti 5 geldi, fark dikkat çekti

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Süper Lig'de art arda 4 şampiyonluk kazanan kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray, yaz transfer döneminde 78,5 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli harcadı. Sarı-kırmızılıların maaş bütçesi geçtiğimiz sezona göre 3 milyon 150 bin euro düştü.

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Galatasaray, yaz transfer dönemini kapattı. UEFA'ya listesini teslim eden sarı-kırmızılılar, kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendirdi. Sol kanada Rafael Leao'yu alan Galatasaray; 10 numara eksiğini Aleksey Batrakov'la çözdü. Forvet Deniz Gül, orta saha Lesley Ugochukwu ve stoper bölgesi El-Chadaille Bitshiabu ile yedeklendi. Beş oyuncu için kulüp kasasından kiralama ve bonservis bedeli olarak 78,5 milyon euro çıktı.

Rafael Leao - Aleksey Batrakov
Başlık ResmiRafael Leao - Aleksey Batrakov
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ÜÇ MİLYON FARK VAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sözleşmesi 30 Haziran'da biten Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yanı sıra Victor Nelsson, Elias Jelert, Ahmed Kutucu, Metehan Baltacı, Halil Dervişoğlu, Gökdeniz Gürpüz ve Nicolo Zaniolo ile kiralık kontrat süreleri tamamlanan Sacha Boey, Yaser Asprilla ve Noa Lang ile yolları ayrıldı.

Mauro Icardi, henüz bir kulüple sözleşme imzalamadı.
Başlık ResmiMauro Icardi, henüz bir kulüple sözleşme imzalamadı.

Gelen-giden sirkülasyonunda Galatasaray, maaş bütçesini geçtiğimiz sezona göre 3,15 milyon euro düşürdü. Yeniler arasında Leao, 10 milyon euro maaş ile en çok kazanan oldu. 27 yaşındaki Portekizli oyuncuyu; Batrakov (3.25), Ugochukwu (2.65), Bitshiabu (2) ve Deniz (1.5) takip etti.

Victor Osimhen, 21 milyon euro ile takımın en öçok kazanan futbolcusu konumunda.
Başlık ResmiVictor Osimhen, 21 milyon euro ile takımın en öçok kazanan futbolcusu konumunda.

TÜRKİYE'DE 400 MİLYON EUROYU AŞAN İLK TAKIM

Galatasaray, yaptığı takviyelerle kadro değerini de artırdı. Piyasa değerini 411,7 milyon euroya yükselten sarı-kırmızılılar, 400 milyon euro barajını aşan ilk Türk takımı oldu. Galatasaray'ı Fenerbahçe (293,2 milyon euro), Beşiktaş (268,6 milyon euro) ve Trabzonspor (186,6 milyon euro) izledi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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