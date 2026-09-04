Galatasaray'a 5 yıl sonra böyle veda etti: Artık sona gelindi!

Roma ve Hellas Verona'da kiralık olarak forma giydikten sonra sarı-kırmızılı kulüple yolları tamamen ayrılan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, veda açıklamasıyla gündeme geldi.

Galatasaray'ın Ağustos 2021'de 7 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Victor Nelsson, Süper Lig kariyerine nokta koydu. Daha önce Roma ve Hellas Verona'ya kiralık giden 27 yaşındaki savunma oyuncusu, eski kulübü Nordsjaelland ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray forması altında 144 maça çıkan Victor Nelsson, 4 gol kaydetti.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Victor Nelsson, sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi sonucu Galatasaray'dan ayrılmasının ardından veda paylaşımı yaptı.

Danimarkalı stoperin açıklaması şöyle:

"Sevgili Galatasaray,

Benim için de artık sona gelindi. Kalbimin en derinliklerinden, bana ve aileme Galatasaray'da bulunduğum süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim.

Burada geçirdiğim her dakikayı çok sevdim ve keyif aldım. Her zaman bir Galatasaray taraftarı olacağım ve kulübü uzaktan desteklemeye devam edeceğim.

Galatasaray ailesinin bir parçası olmaktan ve kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum ve gururluyum.

Bir gün sizi yeniden statta ve İstanbul'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Saygılarımla."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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